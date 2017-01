L'Espanyol renova Marc Navarro fins al 2021

L' Espanyol ha renovat el seu jugador de moda, el lateral Marc Navarro. El club i Navarro han arribat a un acord aquest dilluns per renovar el contracte del futbolista català amb el club fins al 30 de juny del 2021. El lateral dret passa a tenir una clàusula de 25 milions d'euros.

El defensa del planter, que va començar la temporada jugant a l' Espanyol B, tindrà fitxa i dorsal del primer equip a partir de la propera campanya. El jugador de Badalona es va estrenar a la màxima categoria el 21 de gener davant el Granada amb gol, i contra el Sevilla va completar el seu segon matx amb un nou gol i una assistència. Dos partits a primera i dos gols.

Marc Navarro va arribar al RCD Espanyol sent juvenil de primer any, on va jugar dues temporades abans de passar per la Damm. Aquesta és la tercera campanya de Navarro al filial amb el qual ha jugat tant de lateral dret com d'extrem dret. Molt potent físicament, destaca pel seu gran cop de pilota i la seva rematada de cap.

La trajectòria recent del defensa està marcada per una greu lesió de genoll que va patir el gener del 2016 i que li va impedir disputar la segona volta de la campanya a Segona Divisió B. 4 mesos més tard ha disputat dos partits amb el primer equip i ha signat la seva renovació amb el RCD Espanyol.