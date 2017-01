Luis Enrique, sobre la polèmica arbitral: "La postura de l'entrenador i del club és irreprotxable. El fàcil és queixar-se i plorar"

El tècnic del Barça, Luis Enrique Martínez, creu que la seva postura i la del club respecte la polèmica arbitral és "irreprotxable". " El fàcil és queixar-se i plorar", ha sentenciat. "És veritat que donen ràbia situacions com aquestes, però hem d'estar per sobre", ha afegit l'asturià, que ha defensat que Gerard Piqué pugui expressar-se com vulgui, allunyat de la línia de l'entitat. "No crec que li passi factura, és 'grandet' per saber el que ha de dir. Estic encantat amb el Piqué futbolista. Vosaltres hauríeu d'estar encantats perquè teniu un filó inacabable", ha explicat.

"Tot i que juguis molt bé, amb números molt positius, has de ser efectiu. El futbol pot premiar un equip que ataca menys, és fantàstic", ha dit l'entrenador sobre els motius pels quals el Barça ha encadenat dues ensopegades malgrat jugar bé.

A l'asturià també se li ha preguntat sobre la polèmica d'aquest dilluns: l'absència dels jugadors del Barça a la gala de la FIFA. "Només puc reforçar la seva decisió, hagués recolzat qualsevol decisió, preval el tema esportiu per sobre de tot", ha dit.

L'asturià considera que el partit contra l'Athletic serà "difícil", però l'equip ha de seguir en la línia dels últims partits, en els quals el resultat final no s'ha ajustat al que es va veure. Luis Enrique, des del respecte, no es creu Ernesto Valverde, quan va dir que potser no pressionarà tan alt, i manté que els bascos sortiran a buscar el Barça a dalt. "Els partits contra l'Athletic es defineixen per la pressió alta que ens fan", ha dit.

"No tinc cap queixa de cap jugador, ni dels que compten menys", ha acabat dient.