El Fenerbahçe derrota el Madrid i Obradovic buscarà la seva novena Eurolliga contra l'Olympiacos

El Fenerbahçe ha eliminat el Reial Madrid per 84-75 a la segona semifinal de l'Eurolliga i lluitarà per ser el primer equip turc campió d'Europa a casa, ja que la 'Final four' es juga a Istanbul. El rival dels turcs serà l' Olympiacos, després del triomf dels homes de Ioannis Sfairopoulos sobre el CSKA de Moscou. La final es juga aquest diumenge (17h)

El veterà tècnic Zeljko Obradovic s'ha sortit amb la seva, guanyant clarament el duel a Pablo Lasso. El Madrid, campió ara fa dues temporades, ha entrat molt fred una semifinal decidida pel tir exterior turc i l'agressivitat dels locals. El primer quart ja l'han guanyat els locals (52-43) i malgrat una reacció blanca al segon (23-21), al descans el Fenerbahçe ja feia camí cap a la seva segona final consecutiva. Al tercer, Udoh ha marcat el territori convertint el pavelló en una festa turca (19-16). El Madrid però, ha reaccionat finalment al darrer quart, quan s'ha acostat fins a sis punts gràcies a Llull (28 punts) i Carroll (21), però Datome ha sentenciat en els moments claus. Amb aquest final, Obradovic buscarà guanyar l'Eurolliga per novena vegada. Abans ha guanyat una amb el Partizan, una amb la Penya, una amb el Madrid i cinc amb el Panathinaikos.

L' Olympiacos ha derrotat el CSKA de Moscou rus per 82-78 a la primera semifinal. Els russos han manat durant tot el partit, amb un primer quart tot seu (18-12) i un segon i tercer més igualats (22- 24-27), però en el darrer quart els grecs han aconseguit empatar el partit, portant-lo a un final molt ajustat on un triple de Green i el talent d'Spanoulis s'han imposat, malgrat els 23 punts de Teodosic i els 16 de Nando de Colo. Teodosic de fet, ha fallat un triple a 6 segons que hauria pogut portar els russos a la final. El CSKA buscava revalidar el títol de la darrera temporada però ha acabat derrotat contra l'Olympiacos, que ara buscarà guanyar el títol tres anys després del darrer.