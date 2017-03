L'acusació de Piqué: qui és Marta Silva?

Les paraules de Gerard Piqué després del partit contra França han sacsejat Madrid. El central català va apuntar a la llotja del Santiago Bernabéu. Sense embuts. El defensa del Barça va dir que no li "agraden els valors" que té el Reial Madrid per "les personalitats" que hi ha "a la llotja". Piqué va relacionar les seves declaracions amb els casos judicials de Leo Messi i Neymar, als quals se'ls ha donat un tracte diferent que no pas el de Cristiano Ronaldo.

"El que no m'agrada del Madrid és la seva llotja, les personalitats que hi veus, la gent que va imputar casualment Messi i Neymar, al costat de Florentino... però després no passa res amb Cristiano . Sempre ha estat així, en aquest Estat", va assegurar davant la incredulitat dels periodistes. Piqué es referia a Marta Silva Lapuerta.

Silva va ser persona de confiança de Florentino Pérez, sent secretària del Madrid durant els primers anys de presidència del magnat de la construcció. Encara avui, aquesta filla de l' exministre franquista Federico Silva Muñoz i familiar de l'extresorer del Partit Popular, Álvaro Lapuerta, és una persona habitual a la llotja de l'estadi madridista. Un fet que ha indignat el Barça, que no s'ha atrevit però a denunciar-ho públicament.

Piqué en fa referència, sense citar-la directament, perquè Silva va ser advocada general de l'Estat des del 2012 fins el passat mes de novembre. Mentre exercia aquest càrrec Leo Messi va ser condemnat per frau fiscal a 21 mesos de presó. La Fiscalia havia retirat l'acusació contra el jugador argentí, centrant-se només en el seu pare Jorge, però l'advocacia de l'Estat va seguir demanant penes de presó per a tots dos. Finalment, el jugador va acabar condemnat i durant el judici a l'Audiència de Barcelona, l'advocat de l'Estat Mario Maza va titllar el futbolista de "capo mafiós".

L'advocat de l'Estat equipara Messi amb "el capo" d'una estructura criminal

Paral·lelament al judici a Messi, que el pròxim mes d'abril viurà un nou capítol amb la resolució del Suprem, durant aquests últims anys també s'ha tirat endavant el cas Neymar, que va acabar amb l'admissió de dos delictes per part del Barça, condemnat com a entitat jurídica, i que encara té oberta a l'Audiència Nacional una segona branca: el cas Neymar-DIS, amb un fons d'inversió brasiler. En canvi -i això denunciava Piqué-, no està passant res amb el presumpte cas de frau fiscal de Cristiano Ronaldo, qui segons va publicar el diari El Mundo al desembre, hauria defraudat a través de diferents societats pantalla de paradisos fiscals més de 150 milions d'euros.

No tot es circumscriu a l'àmbit esportiu. A més a més, Silva de Lapuerta va ser l'encarregada també de presentar el recurs d'inconstitucionalitat contra la consulta del 9 de novembre del 2014 i la declaració rupturista del Parlament de Catalunya. Abans d'entrar a l'advocacia de l'estat de la mà d'Alberto Ruiz-Gallardón, va ser secretària general de Sacyr Vallehermoso.