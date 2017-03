Piqué li recorda a Florentino les seves amistats

Diuen els que el coneixen bé que Gerard Piqué no parla mai sense abans donar mil voltes a les coses. Tot i que pugui semblar una figura impulsiva, de verborrea fàcil, les idees van madurant a poc a poc dins seu fins que les expulsa com un torrent desbocat. Perquè, això sí, sempre les expulsa: Piqué no es calla pràcticament res, diu el que pensa, valora el com i el quan com ningú. En el seu discurs no hi ha res improvisat. Dimarts a la nit, després de jugar amb Espanya a París, el central català va sacsejar Madrid amb les seves paraules. Piqué va apuntar directament a la llotja del Santiago Bernabéu, en especial als fils que mou Florentino Pérez i el paper d’una exdirectiva madridista, Marta Silva de Lapuerta, en els processos judicials contra Leo Messi i Neymar.

“El que no m’agrada del Madrid és la seva llotja, les personalitats que hi veus, com mouen els fils, la gent que va imputar casualment Messi i Neymar, al costat de Florentino... però després no passa res amb Cristiano”, va esbombar Piqué, fent de portaveu dels seus companys, posant paraules al que el Barça denunciava en petit comitè però no s’atrevia a dir públicament. Ahir, a l’entorn de l’argentí, per exemple, hi havia un somriure de satisfacció generalitzat. No poden dir res fins que el recurs al Suprem pel cas de frau fiscal es resolgui, però aplaudeixen cada paraula de Piqué sobre Marta Silva.

El defensa va fer una fotografia de la llotja del Bernabéu, un escenari on conflueixen els poders polític, econòmic i judicial d’Espanya. Des del rei a presidents i expresidents espanyols, passant per ministres i jutges i, naturalment, empresaris de les principals empreses, rèpliques més o menys grans del que és i representa Florentino, una de les figures més influents d’Espanya, ben connectat amb tot l’arc polític. Tots tenen cabuda en les gairebé 400 butaques que formen la zona d’honor de l’estadi madridista. “És una perfecta metàfora del que és el Madrid. Fa quatre vegades la del Barça. Durant la setmana unes noies truquen al món de la judicatura, al Tribunal Constitucional, al govern, perquè hi vagin. Els tres càterings que hi ha donen per a molt, per repartir, per demanar ajuts i suports. Florentino és qui millor sap moure els fils del poder”, explicava un alt directiu català amb una relació estreta amb el president madridista. “La del Barça és igual, però en provincià. El dia que hi ha Isidre Fainé, la gent s’amaga darrere les columnes per saludar-lo”, ironitzava un empresari barceloní.

Uns minuts més tard que Piqué provoqués un incendi a Madrid, Sergio Ramos sortia al pas de les paraules del jugador del Barça, confirmant sense voler el fons del discurs del blaugrana. “En totes les llotges es mouen fils, però ells tenen més a callar”, responia l’andalús. El president de la Lliga, Javier Tebas, fins i tot va ser més taxatiu que Ramos: “No crec que les seves declaracions generin violència, però sí crispació”. En canvi, aquest cop sí, Piqué va tenir el suport de la directiva del seu club. L’encarregat de sumar-se al discurs va ser el vicepresident primer, Jordi Cardoner. “No ha dit cap mentida i el Barça està sempre al costat de la veritat. Ha parlat amb claredat, i de vegades la claredat pot ofendre”, deia el directiu durant un acte.

Piqué no va posar en dubte només la manera de fer del Madrid, de Florentino, també del poder governamental i les seves connivències amb el president blanc. La llotja com a símbol d’una manera de fer. I com a principal exemple, Marta Silva, filla de l’exministre franquista Federico Silva Muñoz i familiar de l’extresorer del PP Álvaro Lapuerta. Persona de confiança de Florentino durant els primers anys de la seva presidència, és una figura habitual a la llotja i, segons Alfredo Relaño, director de l’ As, va baixar fa poc al vestidor a demanar una pilota firmada per Cristiano.

Piqué hi va fer referència, sense citar-la directament, perquè Silva va ser advocada general de l’Estat des del 2012 fins al mes de novembre passat. Mentre exercia aquest càrrec Messi va ser condemnat a 21 mesos de presó. La fiscalia havia retirat l’acusació contra l’argentí, centrant-se només en el seu pare, però l’Advocacia de l’Estat va seguir demanant penes de presó per a tots dos. Finalment, el jugador va acabar condemnat i, durant el judici a l’Audiència de Barcelona, l’advocat de l’Estat Mario Maza va titllar el futbolista de “ capo mafiós”.

Mentre ostentava el càrrec -la va nomenar Alberto Ruiz-Gallardón-, també va avançar el cas Neymar, que va acabar amb l’admissió de dos delictes per part del Barça. En canvi -i això denunciava Piqué-, no està passant res amb el presumpte cas de frau fiscal de Cristiano Ronaldo, que, segons va publicar el diari El Mundo, hauria defraudat a través de diferents societats pantalla de paradisos fiscals més de 150 milions. No tot se circumscriu a l’àmbit esportiu. Silva de Lapuerta va ser l’encarregada també de presentar el recurs d’inconstitucionalitat contra la consulta del 9 de novembre del 2014 i la declaració rupturista del Parlament de Catalunya. Una figura en el punt de mira del Barça que ha saltat a la llum pública per les paraules de Piqué. Sempre Piqué.