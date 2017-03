Quique Sánchez Flores: "Veig coses d'aquest Espanyol que em recorden a equips bons"

El tècnic espanyolista Quique Sánchez Flores viu un dels moments més dolços de la temporada. Ho exemplifica amb gestos, somriures i, sobretot, un discurs que barreja optimisme amb ambició: "Els nois estan molt bé, tenen molta il·lusió per aquest tram final, esperem compensar la il·lusió que s'ha generat al voltant de l'equip". Després d'una aturada per seleccions, l'entrenador madrileny confia en poder allargar el "moment d'alegria" que viu el seu equip fins a final de temporada.

"Estem en el camí de jugar sota el síndrome de la felicitat, i això ajuda als jugadors a ser eficaços, positius, i generar una energia que els connecti entre ells i ser capaços de connectar als aficionats", ha exposat Quique, que ha avançat que en els últims partits veu detalls que l'apropen a l'equip que vol veure: " Hi ha fases d’alguns partits que veig coses d’equip que em recorda a conjunts bons i que apunta cap a gran equip, d'equip que millorarà i que es vol superar en el futur".

El preparador ha insistit en la importància d'enganxar a cada cop més gent a l'estadi per crear "ambients magnífics". També s'ha referit al handicap que suposa jugar els divendres: "El fet que tinguem reptes majors com anar a Europa ja descartaria jugar els divendres. El respecte ens l'hem de guanyar nosaltres. Treballarem per tornar-lo a tenir, esperem que la Lliga ens posi algun dissabte o diumenge i ens ajudi".

Contra el Betis (divendres, 20.45 h, GOL), no ha convocat a Hernán Pérez, a qui deixa descansar de cara als partits contra Athletic i Alabès, però si a Caicedo i a Diego Reyes, que tot i els viatges amb les seleccions podran jugar contra el conjunt andalús. "A principi de curs estava en els nostres mateixos objectius, consolidar-se al mig, pel que els tractarem d'igual a igual", ha advertit sobre el Betis.

Quique també s'ha pronunciat a favor del videoarbitratge: "Em sembla magnífic, fantàstic i necessari. Els partits els decideixen els gols, i ha d'estar molt clar si són legals o no. Fins ara es podien invalidar, però mai validar, pel que em sembla un pas de gegant".