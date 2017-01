El Sevilla acaba amb la flor de Zidane en el darrer minut (2-1)

La ratxa del Reial Madrid de Zinedine Zidane no podrà allargar-se més enllà dels 40 partits sense perdre perquè aquest diumenge al Sánchez Pizjuán, el Sevilla l'ha castigat en el duel que feia 41. Ho ha fet a la desesperada, al més pur estil madridista, amb una remuntada en els últims cinc minuts de partit que ha servit per donar la volta al 0-1 que, de penal, havia fet Cristiano Ronaldo ben entrat el segon temps. “Potser ens hem relaxat una mica després del gol”, ha analitzat Marcelo després del matx. I és que el conjunt blanc no ha pogut frenar el desig de l’equip de Sampaoli d’endur-se, al tercer intent en pocs dies, per fi una victòria contra el Madrid. El 2-1, aconseguit pel nou fitxatge local, Stevan Jovetic, amb un xut creuat al minut 91, ha fet embogir el Pizjuán, que ha celebrat haver retallat punts al líder i haver-se consolidat en la segona posició, a només un punt d’unMadrid que encara podrà respirar perquè té un partit pendent.

L’alegria sevillista va començar al minut 85, quan ha celebrat l’autogol de Sergio Ramos, amb qui se les havien tingut en el partit de Copa del Rei. El central madridista ha intentat refusar una falta lateral picada per Sarabia i ha acabat rematant contra Keylor Navas. Ha sigut un golàs, però que apuntava a la porteria contrària.

L’empat va donar ales al Sevilla que, de cop i volta, ha trobat la manera de tombar la sòlida defensa de tres centrals i dos carrilers que havia dissenyat Zinedine Zidane –alertat pel partit de tornada de Copa–, i que l’havia deixat pràcticament sense ocasions en tota la primera meitat. Un remat de Ben Yedder encara amb el 0-0 al marcador ha sigut la millor ocasió local a la represa, abans que un penal evitable de Sergio Rico sobre Carvajal –un dels millors del partit, juntament amb Marcelo i Modric– permetés que s’encetés el marcador a favor dels blancs.

Sobre l’avantatge, el Madrid ha refermat la seva seguretat, convençut que tornaria a frustrar el Sevilla com havia fet en Copa dies abans. Però els retocs de Sampaoli, sobretot l’entrada de Jovetic i Sarabia per agitar les bandes, han reanimat un Sevilla que ha tirat d’esma fins al final, esperonat per la seva gent.

“Estàvem defensant molt bé –ha apuntat Zidane després del partit–. Ens han enxampat dues vegades, és una pena, però ja sabíem que tard o d’hora s’acabaria la ratxa”. El tècnic francès ha tret importància a la derrota i s'ha mantingut en el discurs optimista dels últims dies. També Marcelo ha tret ferro a l’ensopegada, ha dit que “queda molta Lliga” i ha deixat clar que des del vestidor blanc mai s’ha dit que no estigués oberta. Ara, realment ho està.