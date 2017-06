Bellerín, el lateral destinat a seguir el camí de Piqué i Cesc

Héctor Bellerín jugarà avui amb la selecció espanyola l’amistós entre l’equip entrenat per Julen Lopetegui i Colòmbia a la Nueva Condomina de Múrcia (21. 30 h / Telecinco). El lateral de Calella intenta centrar-se en el joc just enmig d’unes setmanes que poden ser claus de cara al seu futur. L’Arsenal, el seu club, no es va classificar per a la Lliga de Campions per primer cop en 20 anys, però Arsène Wenger, el tècnic que va fer debutar a Primera el català i que el va fer triomfar, ha renovat el seu contracte i no vol que Bellerín deixi el nord de Londres malgrat no poder jugar la principal competició internacional de clubs. Per a Bellerín, però, tornar al Barça, club on el seu nom és un dels marcats en vermell a l’agenda, seria especial, i aquests dies ja han començat unes converses que podrien convertir-lo en el primer fitxatge de l’era Valverde.

Héctor Bellerín va entrar de jove al futbol base blaugrana, i compartia el taxi d’anada i tornada als entrenaments amb Marc Muniesa, que venia de Lloret de Mar i aquests dies negocia amb el Girona, i Keita Baldé, el jugador del Lazio que podria fitxar aviat per la Juve. És a dir, tres catalans que compartien viatges a La Masia quan eren menuts i que ara poden canviar de club després de buscar-se la vida a l’estranger. Bellerín, que en categoria benjamí ja era blaugrana, podria tornar al Barça, club del qual va marxar el 2011, a diferència de Muniesa i Baldé, de manera que es tancaria un cercle que va començar quan no va acceptar el contracte que li va oferir el club blaugrana. Aquell any, al lateral se li va oferir un contracte que prometia jugar els tres anys següents una temporada al juvenil B, una altra al juvenil A i una tercera al Barça B. Bellerín volia pujar directament al juvenil A, per fer via, i el club no ho veia clar. Just en aquell moment va creuar-se pel camí l’Arsenal, que va prometre al lateral cobrar 10 cops més que al Barça, i arribar abans al primer equip. Bellerín, doncs, va marxar, i el tècnic dels londinencs, Arsène Wenger, va ser fidel a la seva paraula, i el va fer debutar a la Premier encara menor d’edat. Bellerín, doncs, tal com havia passat amb Cesc Fàbregas o Gerard Piqué, va marxar a Anglaterra sense haver debutat al Camp Nou. I com en aquests casos, ara pot tornar a casa.

Malgrat que Héctor Bellerín és políticament correcte aquests dies quan parla per no molestar cap dels dos clubs, el seu entorn confirma l’inici de les converses amb el Barça. Amb 22 anys, Bellerín podria ocupar una posició que Ernesto Valverde vol reforçar, la del lateral dret, per permetre a Sergi Roberto jugar al mig del camp. La setmana passada ja es van produir les primeres converses entre el club i els representants de Bellerín, però on el Barça trobarà problemes serà amb l’Arsenal, un club que ja té certa tradició a aconseguir vendre cars els seus jugadors al Barça. Els del nord de Londres no volen acceptar cap oferta per sota dels 40 milions d’euros, i el Barça no descarta oferir algun jugador per incloure’l dins d’aquesta operació i pagar menys. Wenger no voldria el turc Arda Turan i Denis Suárez no vol marxar, així que Rafinha podria ser el nom escollit per obrir la porta a Bellerín.