Cristiano i Messi, de nou cara a cara per coronar-se millor jugador del 2016

Després de separar-se de 'France Football', la FIFA entrega aquest dilluns els 'The Best FIFA Football Awards', els premis que coronaran el millor jugador, la millor jugadora, el millor entrenador (masculí i femení), entre d'altres, del 2016. La gala, presentada per l'actriu Eva Longoria i el presentador alemany Marco Schrey, tindrà lloc aquesta tarda (18.30h) als estudis TPC de Zuric.

De nou, Cristiano Ronaldo i Leo Messi seran els principals protagonistes d'un premi al que també hi opta, per primer cop, Antoine Griezmann. El portuguès, guanyador de la Pilota d'Or, parteix com a gran favorit per tenir l'honor d'aixecar el primer 'The Best' després d'haver guanyat la Champions, la Supercopa d'Europa i el Mundial de Clubs amb el Madrid i l'Eurocopa amb la selecció de Portugal. Messi, que encapçala l'expedició del Barça a la gala -també hi assisteix el president, Josep Maria Bartomeu-, ha tingut un 2016 de nota com a blaugrana (ha aconseguit la Lliga, la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya), però amb la seva selecció no va poder guanyar la final de al Copa Amèrica del Centenari contra Xile. Griezmann, per la seva banda, es va quedar a les portes de guanyar la Champions i l'Eurocopa.

Pel que fa a la categoria femenina, Melanie Behringer, Carli Lloyd i Marta son les finalistes. L'alemanya Berhringer ha aconseguit durant aquest 2016 la Bundesliga amb el Bayern Munic, a més de penjar-se el primer or olímpic amb la seva selecció. La nord-americana Lloyd, que va guanyar el premi el 2015 i es va quedar a les portes de l'or olímpic, i la brasilera Marta, que va dominar les gales de millor jugadora del 2006 fins al 2010, són les altres dues candidates al guardó.

El successor de Luis Enrique

El tècnic del Barça, Luis Enrique Martínez, no està entre els tres finalistes al premi 'The Best'. Guanyador del premi del 2015, l'entrenador asturià veurà com Claudio Ranieri (tècnic del Leicester anglès), Fernando Santos (seleccionador de Portugal) o Zinedine Zidane (tècnic del Reial Madrid) el substitueixen.

540x306 Fernando Santos, Zinedine Zidane i Claudio Ranieri, candidats al 'The Best' al millor entrenador del 2016 / AFP Fernando Santos, Zinedine Zidane i Claudio Ranieri, candidats al 'The Best' al millor entrenador del 2016 / AFP

En l'apartat de tècnics dels equips femenins hi trobem tres seleccionadores: la nord-americana Jill Ellis, la sueca Pia Sundhage i la seleccionadora del combinat alemany Silvia Neid.

Premis Puskas, Premi Fair Play i premi a l'afició

Durant la gala també s'entregaran altres premis, coma ara el premi Puskas al millor gol. Hi opten el brasiler Marlone, la veneçolana Daniuska Rodríguez i el malai Mohd Faiz Subri. La FIFA també entregarà el premi Fair Play i el premi a l'afició, al que hi opten els aficionats de l'ADO La Haia, els del Borussia Dortmund i el Liverpool, i els d'Islàndia.

A més, també es descobriran quins són els 11 jugadors que integren el FIFPro World 11 del 2016.

Els premis als millors jugadors i entrenadors s'entregaran després de la votació dels capitans i t ècnics de les seleccions estatals (50% dels vots totals), a més dels periodistes (25%) i dels seguidors (25%) que han pogut votar a través de la web del màxim organisme del futbol internacional.