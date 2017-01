"El col·lectiu arbitral no ha estat encertat": Javier Tebas dóna la raó a Gerard Piqué

260x366 Javier Tebas / EFE Javier Tebas / EFE

Javier Tebas, president de la LFP, ha tornat a parlar aquest dimarts sobre Gerard Piqué. "El que ha fet és una reflexió sobre el món arbitral a partir d'una setmana en què el col·lectiu arbitral no ha estat encertat. Crec que una reflexió mai és dolenta. En tots els aspectes de la vida es pot millorar i crec que aquesta és la reflexió que fa Piqué", ha assegurat a València. "Crec que no hauria de ser sancionat sobre aquest tema", ha afegit.

Al final del partit contra el Vila-real, mentre abandonava el terreny de joc, Gerard Piqué es va adreçar a Javier Tebas, present a la llotja, per dir-li: “Ho has vist? Sí, tu, tu. ho has vist?”. A la xarxa es van fer ressò dels fets pocs minuts després.