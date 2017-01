Llençar la Copa

Any rere any, quan arriba el mes de gener, s’obre el debat cíclic sobre el valor de la Copa del Rei. Amb un calendari tan carregat, seguir viu a la competició de sa majestat borbònica suposa molt desgast. Si es van passant eliminatòries, s’acumulen partits cada tres dies durant els mesos de gener i febrer, pràcticament fins a arribar a les portes de la Champions. I si, a sobre, tot just començar et toca un os dur de rosegar, el camí encara fa més pujada.

Dins del barcelonisme, igual que passa a Madrid, hi ha dos posicionaments respecte a aquest debat. D’una banda, els que defenestren la Copa, no pas per conviccions republicanes, sinó perquè la consideren una competició menor, que fa nosa, que desgasta i perjudica en el que de veritat interessa, la Lliga i la Champions. Aquests ahir van tenir un bon ensurt quan van conèixer l’alineació de gala de Luis Enrique. A l’altra banda s’hi situen els que la defensen, no tant pel seu valor com pel repte de completar Lliga o Champions -o, per què no, totes dues- amb una final de Copa que sempre s’ha qualificat com el partit més bonic de l’any.

Particularment, em sumo a la segona tesi, la Copa mola. Això sí, també vaig tenir un ensurt ben gros quan vaig saber l’onze titular. La plantilla del Barça pot afrontar la batalla en els tres fronts sense necessitat de fer jugar l’onze de gala al partit d’anada dels vuitens de final de la Copa, per molt que es jugui a Bilbao. Es va perdre una bona ocasió per demostrar que allò del fons d’armari va de debò. La Copa no s’ha de llençar mai, però tampoc s’ha de canviar la planificació de la temporada, ni condicionar-la, perquè es jugui contra l’Athletic un 5 de gener. Potser només contra el Madrid o l’Atlètic, rivals directes per als títols importants, s’hauria de modificar el pla traçat, perquè derrotar-los tindria conseqüències.

Ja ho va dir Guardiola fa uns anys, la Copa serveix per tenir endollats els jugadors, perquè no tirin la tovallola abans d’hora, si no poden caure en l’ostracisme i acabar perjudicant tot l’equip als entrenaments. Luis Enrique -i ell coneix millor que ningú els seus- va decidir canviar les prioritats: les rotacions s’ajornen de moment. Probablement fins a la Lliga diumenge. No anticiparem conclusions. Les notes, al juny. Alguna cosa vam aprendre de l’últim 5 de gener mogut amb Luis Enrique a la banqueta.