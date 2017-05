Xavi Llorens deixa el femení: "Era el moment idoni per marxar"

Acaba una etapa i en comença una altra al Barça femení. Acompanyat del director de les seccions professionals Albert Soler i del vicepresident esportiu Jordi Mestre, Xavi Llorens ha anunciat que deixa el càrrec d’entrenador del primer equip i passarà a formar part del projecte Masia 360, per dirigir el camí cap a la professionalització de les diferents seccions femenines del club. És una decisió “consensuada, meditada i parlada amb molta tranquil·litat”, en paraules de Mestre, i que Soler ha volgut centrar en “el nou pla estratègic” de l’entitat amb l’esport femení i desmarcant-la dels resultats. Aquest dissabte l’equip es juga la Lliga contra l’Atlètic de Madrid al Miniestadi, i Llorens vol arrodonir els seus 11 anys al club amb un gran èxit. “És el millor moment per deixar-ho. És quan som millors, més competitives i quan tothom ho està veient. És el moment idoni per deixar pas a gent nova, amb més il·lusió que jo. Són molts anys i molta pressió. Seré a les oficines, però al costat de l'equip”, ha comentat el tècnic, que no ha pogut amagar l’emoció de pronunciar el seu adeu davant de totes les seves jugadores i el cos tècnic i que assegura que s’ha tret “un pes de sobre”.

“L’any passat ja començava a estar cansat. Sóc una persona que vol ser perfecta i sempre miro més tot el que hem de fer que el que hem fet" Xavi Llorens Entrenador del Barça femení

Un pes de sobre perquè el tècnic ha admès que aquesta última temporada, després d’11 anys al càrrec, li ha costat més que les anteriors. “L’any passat ja començava a estar cansat. Sóc una persona que vol ser perfecta i sempre miro més tot el que hem de fer que el que hem fet. Hi havia diferents possibilitats de fer altres tasques dins el club i ho hem decidit. Però ara l’únic que volem és guanyar aquesta Lliga i, després, la Copa de la Reina”, ha apuntat.

Llorens va arribar al club l’any 2006, i, des de llavors, ha acumulat “una experiència i un coneixement” que Soler espera que ara pugui aportar dins el projecte Masia 360. “Quan vaig arribar vaig haver de fer molts canvis –ha explicat el tècnic–. S’havien de modificar moltes coses que no s’estaven fent bé. Sabíem que baixaríem, de vegades és bo baixar un esglaó per després pujar-ne dos. Hem crescut pas a pas, però sense pauses. Volíem consolidar el femení, que no vol dir guanyar sempre, vol dir estar sempre entre les dues o tres primeres, i això ho hem fet. Quan jo començava i trucava a les jugadores, no volien venir al Barça. Ara volen venir totes i el Barça és reconegut a Espanya i a Europa. És mèrit de tots”.

315x388 Xavi Llorens, entrenador del Barça femení, emocionat / MANOLO GARCIA Xavi Llorens, entrenador del Barça femení, emocionat / MANOLO GARCIA

"El Barça fa una aposta ferma i decidida per l'esport femení" Albert Soler Director de les seccions professionals del Barça

És justament aquest salt el que Soler –que ha insistit que la decisió es pren “amb el repòs de tants anys de feina feta”– li ha volgut valorar a Llorens, a qui considera “l'ànima del futbol femení d'aquesta casa”. “Ha sigut l’encarregat de fer la transició d'un futbol femení amateur a un de professional”. Serà, en part, el que intentarà fer ara amb la resta de seccions que encara no s’han professionalitzat. “El Barça fa una aposta ferma i decidida per l'esport femení. I no és fàcil. Fan falta experts i especialistes en esport femení, per això serà clau que Llorens ens ajudi que a poc a poc aquesta professionalització pugui tenir la qualitat que el Barça mereix”, ha dit.

Fins que el Miniestadi li quedi petitJordi Mestre no ha donat cap detall de qui recollirà el testimoni de Llorens al femení però ha deixat clar que serà “un privilegi i un repte”. En el seu torn, Llorens ha afirmat que passarà a ser “un barcelonista que suma” i que confia que el creixement mediàtic del futbol femení segueixi endavant. "V ull és que es parli de futbol femení. Fa un temps, quan sortia una notícia era per enfonsar-lo encara més; que ara surti per èxits nostres és un bon senyal, conseqüència de les coses que s’han fet bé", ha dit, per concloure.

El club ha penjat un vídeo per recollir la trajectòria de Xavi Llorens en 11 anys al femení del Barça.