El cara o creu de les galàctiques del Lió

No va voler ser el dentista que la seva mare hauria volgut que fos, però Jean-Michel Aulas, fill de mestres i propietari de l’Olympique de Lió des del 1987, va tenir ben clar des de petit que la seva havia de ser una carrera d’èxit: decididament guanyadora i deliberadament transcendent. Expliquen a França que va quedar marcat per les revoltes del Maig del 1968, època en què va descobrir la seva ànima de líder fins a encetar, poc després, el primer dels seus grans projectes empresarials.

Amb el grup Cegid ha fet prou fortuna -és considerat un dels 500 homes més rics de França- per poder-se centrar en la seva passió: el futbol i la gestió esportiva. Així és com va fer-se càrrec de l’Olympique de Lió, amb qui està traçant un projecte ambiciós que fins i tot ha inclòs la construcció d’un nou estadi, que ja es va estrenar l’any passat.

Però on Aulas s’ha fet més nom a França és al futbol femení, la seva catapulta mediàtica, el seu espai de monopoli. El 2004 va integrar la feina del FC Lió dins el club i va dinamitzar la secció: va invertir el que cap club havia invertit mai -s’ha parlat d’un pressupost de 6 milions d’euros- per fer de l’OL un equip campió. Dominador de tot a Europa, punt de reunió de les millors futbolistes del món. La seva obsessió era la Champions i ja el 2008 va plantar-se a les semifinals. L’èxit li va arribar el 2011, després de perdre una final l’any anterior. Al seu palmarès ja hi ha tres Champions i dues finals, a més d’infinits títols nacionals, però, sobretot, el prestigi de ser considerat el millor equip del món. On totes les estrelles volen jugar. L’última, la mediàtica Alex Morgan.

Al Barça coneixen a la perfecció el model d’Aulas, però internament s’han manifestat menys galàctics i molt més terrenals, encara que la inversió sigui cada cop més alta i aquest estiu s’hagin fet reforços internacionals per apujar el nivell. L’ambició és la mateixa, acabar sent favorits a Europa, però el preu a pagar no pot ser tan elevat. Perquè la Lliga no necessita una inversió tan alta i perquè un mal sorteig a Europa, com va passar-li a l’OL el 2014 i el 2015 a vuitens, pot ser letal. És l’esperit a cara o creu d’Aulas.