L’intervencionisme de Luis Enrique té premi

Més enllà del resultat, un dels protagonistes del partit va ser Luis Enrique. L’entrenador blaugrana va sorprendre amb un canvi de sistema, sortint a jugar al Vicente Calderón amb una defensa de tres homes i un rombe al mig del camp. “Hem canviat el sistema per jugar amb un 3-4-3 per mirar de tenir més possessió de pilota i el control del partit. Però la primera part ha sigut molt difícil. Per la seva pressió, molt intensa, i l’estat del camp”, analitzava.

La pissarra de l'Atlètic-Barça: anàlisi de Natalia Arroyo

L’entrenador, que celebrava el seu partit número 100 en Lliga a la banqueta culer, va reconèixer que al primer temps les coses no van sortir com volien. “Després del descans hem guanyat solidesa perquè l’Atlètic ha perdut potència en la pressió. Era molt difícil mantenir-la durant 90 minuts, i més venint del partit de Champions. Llavors han aparegut els nostres jugadors més decisius i hem pogut sentenciar”, afegia.

El tècnic, que va voler deixar clar el matís que el Barça “atacava amb tres defenses [Piqué, Umtiti i Mathieu] i defensava amb quatre homes [s’hi afegia Sergi Roberto]”, va assegurar que marxava “content” pel desenvolupament del partit: el resultat i el joc.

El Barça va acabar el partit amb més possessió (63,5%), però sobretot tenint molta presència ofensiva. A la primera meitat, els blaugranes van jugar un 11% prop de l’àrea d’Oblak. A la represa el percentatge va pujar fins al 28%.