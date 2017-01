Luis Enrique: "Cada cop és més a prop el dia que guanyem a Anoeta"

"Cada cop està més a prop el dia que guanyem a Anoeta". És el segon cop que Luis Enrique Martínez verbalitza aquesta frase i és la màxima que vol que marqui el partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei davant la Reial Societat. Des del 2007, el Barça no guanya a Sant Sebastià (amb balanç de cinc derrotes i tres empats), però el tècnic blaugrana sent que trencar la ratxa és a l'abast. I passa, diu, per "veure un Barça més en cap contrari" que en els anteriors duels.

"La intenció és que es vegi un Barça més a camp contrari que en els altres partits. Veurem si ho aconseguim" Luis Enrique Tècnic del Barça

La Reial és un rival amb molts recursos i "complicarà molt la vida" al Barça. "Haurem de superar la seva pressió alta, la seva pressió després de perdre, generar-los més perill. Són perillosos si els deixes jugar, també ho són si els portes a jugar en llarg. Ja hem provat moltes solucions i no sempre han funcionat. D'això es tracta, d'analitzar bé els altres partits i interpretar adequadament què hem de fer en cada moment", ha analitzat.

Que sigui una eliminatòria a doble partit, “no canvia” el plantejament del partit de l’equip, tot i que l'entrenador és conscient que tenint anada i tornada podria veure's un duel "més tancat". Sigui com sigui, l'objectiu del Barça segueix sent "guanyar, ser millor que el rival, generar més coses que ells durant 90 minuts". "I contra la Reial Societat en els anteriors enfrontaments que hem jugat –ha afegit–, no hem estat a l’alçada del que requeria el partit”, ha comentat.

El tècnic ha apuntat que l'actuació del porter, probablement Jasper Cillessen, "serà clau".

540x306 Els jugadors del Barça durant l'entrenament / FCBARCELONA Els jugadors del Barça durant l'entrenament / FCBARCELONA

Ter Stegen, Mathieu i Aleix no viatgen

L'holandès té tots els números de ser titular demà dijous, sobretot perquè Ter Stegen no hi serà. Abans de la compareixença, el tècnic ha fet oficial la llista de convocats i ha decidit deixar a Barcelona el porter titular de la Lliga, Marc-André Ter Stegen, que havia jugat contra l'Athletic per l'absència de Cillessen, i també desconvoca Aleix Vidal, titular en l’últim partit de Lliga, i Jérémy Mathieu, recuperat fa pocs dies de la seva lesió muscular. Tampoc viatjarà a Sant Sebastià Rafinha, amb una elongació al bíceps femoral. Respecte a la última convocatòria per jugar contra el Las Palmas, les novetats són Gerard Piqué, Sergi Roberto i Jordi Masip.

Més actualitat

Al marge del partit de Copa, la roda de premsa de Luis Enrique ha servit per comentar altres punts de l'actualitat blaugrana.

"Van Gaal va ser un dels millors entrenadors que vaig tenir. Darrere de la imatge dura, hi ha una persona sensible" Luis Enrique Tècnic del Barça

Lliga. "El balanç que faig és positiu perquè vam sumar. Hi ha quatre equips que estem destacats després de la primera volta, estem fent mèrits per disputar la Lliga, ja veurem quin dels quatre arriba millor al final. Però seria molt arriscat descartar-ne algun ara".

Abelardo: " Ha sigut una decisió consensuada. El que ha fet el Pitu, amb poc nivell a l'Sporting, és enorme. El va pujar a Primera quan tenia un equip molt de Segona i el va salvar quan no tenia plantilla per fer-ho. Quan passi el temps, li valoraran".

Aleix Vidal: "S'ha quedat fora perquè tinc vint-i-pico futbolistes i algú s’ha de quedar fora, però no he canviat d'opinió. Continuo pensant el que vaig dir dissabte".

Arda Turan: “Quan juga de davanter, està més a prop de l’àrea, del gol, i això fa que la feina llueixi més”.

Rakitic: "És un jugador molt important per a nosaltres, sempre ho he dit. L'entrevista és de fa temps, oi? Potser millor que no li pregunteu ara, no fos cas que anés jo sol al pont".

Van Gaal: “A nivell esportiu, va ser un dels millors entrenadors que vaig tenir, em va ensenyar molt. La seva idea s’adaptava a l’estil del Barça. És una persona amb molt de caràcter, era un tècnic molt metòdic. Del seu bagatge, guardo un record molt bo. Va ser important per a mi. Al darrere d’aquesta imatge dura, hi ha una persona molt sensible. A veure si ve un dia a fer-nos una visita”.