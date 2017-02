Un partit trampa que val una nova final

El Barça es juga aquesta nit al Camp Nou la quarta classificació consecutiva per a la final de la Copa del Rei, la setena en els últims nou anys. Un títol menor, però alhora imprescindible per a Luis Enrique per continuar optant a l’objectiu que va fixar-se a l’inici de curs: “Guanyar totes les competicions”. Els catalans reben l’Atlètic de Madrid amb un 1 a 2 de l’anada que converteix el duel d’avui en una trampa perillosa si no s’afronta amb determinació i es juga amb el marcador, pensant en l’endemà.

L’absència per sanció d’un jugador com Neymar, l’entitat del rival i la transcendència d’un partit que pot valer una final haurien de fer que el Barça anés amb tot avui, sense guardar-se res. I més quan el mateix tècnic va advertir que no serà un camí de roses: “Patirem en alguna fase del partit, seria ridícul pensar que serà fàcil”.

3 Apercebuts Hi ha tres jugadors locals que si veuen una groga es perdrien la hipotètica final de Copa: Messi, Alba i Umtiti.

Però a l’altre costat de la balança també hi ha elements per fer dubtar els blaugranes. Posar tota la carn a la graella pot acabar en una mala digestió. En primer lloc, hi ha tres jugadors locals que si veuen una groga es perdrien la hipotètica final de Copa: Messi, Alba i Umtiti. Els dos primers tenen assegurat un lloc com a titulars, però falta per veure quina serà la parella de centrals a l’eix de la defensa. Aquesta decisió anirà lligada al segon condicionant que té Luis Enrique: els tres jugadors que arrosseguen problemes físics. Dos d’ells, Iniesta i Busquets, surten d’una lesió i s’espera que avui mateix rebin l’alta mèdica; mentre que Piqué va ser substituït a la mitja part del partit contra l’Athletic Club per una sobrecàrrega.

Qui més segura té la participació contra l’Atlètic de Madrid és Piqué, un jugador fonamental per intentar treure la pilota jugada davant la pressió alta que s’espera dels madrilenys. Per la seva banda, Busquets podria reaparèixer avui després de 15 dies fora dels terrenys de joc per un esquinç al turmell. Iniesta, per la seva banda, és tota una incògnita: fa 18 dies que va caure lesionat per uns problemes al soli de la cama esquerra i els serveis mèdics van amb peus de plom amb ell. Luis Enrique acostuma a ser curós en aquestes situacions, i sol fer jugar 30 minuts els futbolistes després d’una lesió abans de donar-los la titularitat. Tenint en compte el que li espera al Barça a partir d’ara, amb el retorn de la Champions, el manxec podria esperar la seva oportunitat al segon temps. Si hi ha una posició que té ben coberta el Barça és la d’interior, amb Rakitic, Denis, André Gomes i Arda -que en principi jugarà a dalt- disputant-se un lloc a l’onze, malgrat que l’equip ha perdut la seva identitat amb l’absència d’Iniesta.

El que podria fer decidir Luis Enrique a l’hora de plantejar el partit són les necessitats del rival. L’asturià creu que els matalassers sortiran a totes, arriscant-se més del que acostuma a fer Simeone. “El resultat no els serveix. Al Camp Nou hem vist un Atlètic de Madrid més a prop de la seva porteria que no pas amb pressió alta. Demà [avui] podem veure un altre Atlètic de Madrid, pressionant més, arriscant-se més. Es pot veure un Atlètic diferent”, va dir a l’hora d’explicar quin rival s’espera.

Simeone va replicar assegurant que no li agraden les “aventures”, en referència a un partit d’anades i vingudes que facilitaria la vida a Messi i Luis Suárez. L’entrenador argentí va advertir que juguen contra el que és probablement el “millor equip del món”, un conjunt “preparat” per escapar-se dels rivals que “el vulguin pressionar al seu propi camp” i alhora “preparat per jugar al contraatac amb més facilitat que quan ha de començar a jugar des de darrere”.

Els matalassers arriben amb urgències a un estadi on fa 11 anys que no guanyen, des del febrer del 2006. Ja s’han jugat 16 partits des d’aquell duel, en què va ser determinant Fernando Torres, autor de dos gols aquella nit i referència d’atac madrilenya una dècada més tard. L’Atlètic, irregular a domicili aquest curs, ha de remuntar l’1 a 2 sense un dels seus pulmons, Gabi, una baixa que se suma a les d’Oblak, Augusto i Tiago.

Al bàndol local, sense Neymar, qui pot reivindicar-se és Arda. El turc podrà sortir d’inici en la posició on millor ha rendit aquest any, a la punta esquerra de l’atac, associant-se amb la medul·lar i deixant el carril per a les incorporacions de Jordi Alba. Arda ha marcat 13 gols fins ara, 4 més que el mateix Neymar, uns registres que el situen com el tercer millor golejador, per darrere de Messi i Luis Suárez. Precisament, les altres dues potes del trident arriben al partit descansats després d’haver entrat en les rotacions contra l’Athletic. Després que a la Lliga tots els partits s’hagin convertit en finals, aquesta nit el Barça busca una nova final de Copa, un sa costum per als blaugranes.