El vestidor no tira la tovallola

“El marcador és advers però no hi ha res impossible”, deia Ernesto Valverde. “Sabem que el títol està complicat, però ni de bon tros el donem per perdut”, sentenciava Sergio Busquets. Tot i la derrota per 1-3 en el partit d’anada contra el Reial Madrid, el Barça pensa que encara és a temps de capgirar el marcador i endur-se la Supercopa d’Espanya (23 h, TV3 i Telecinco). Si diumenge a la nit tot semblava gris, ahir s’obria un punt de llum a la Ciutat Esportiva. L’equip necessitarà un partit perfecte i el vestidor pensa que, per més difícil que sembli, pot donar la sorpresa al Santiago Bernabéu.

L’empresa, però, és especialment complicada, perquè al Barça li calen com a mínim tres gols per tenir opcions i perquè el rival és un Reial Madrid que, després d’anar molts anys a remolc dels blaugranes, sembla que ara ha agafat la iniciativa sobre el terreny de joc. Tot i que els blancs encara no estan al màxim nivell físic, viuen un moment d’esplendor a la gespa. El projecte de Zinedine Zidane està més que consolidat i els jugadors han agafat velocitat de creuer al camp.

Tot el contrari d’un Barça que, sense Neymar i a l’espera que arribin reforços, encara no té la solidesa de les altres temporades. El nou entrenador, Ernesto Valverde, només fa un mes que s’asseu a la banqueta i la seva idea de joc encara està tendra. Però aquests condicionants no espanten uns futbolistes acostumats a guanyar i que els últims anys han profanat reiteradament la casa del màxim rival. “Sabem que el títol és difícil però no el donem per perdut, ni de bon tros. El partit ens servirà per seguir creixent com a equip, amb un nou entrenador i un sistema diferent. Hem d’estar atents per no encaixar, hem d’estar bé en defensa. Marcar tres gols al Bernabéu no és fàcil però ja ho hem fet alguna vegada. Intentarem ser un equip sòlid i compacte que pugui dur l’eliminatòria on la volem”, resumia Busquets, posant l’accent en els “bons jugadors” que té l’equip.

Valverde medita fer alguns canvis a l’equip titular que va jugar al Camp Nou. Amb la baixa d’Iniesta, que té una contusió muscular a la cuixa dreta, l’entrenador podria fer jugar Sergi Roberto al seu lloc, donar entrada a Semedo al lateral dret i apostar d’inici per Denis Suárez a l’extrem esquerre, ocupant les places d’Aleix Vidal i Deulofeu, respectivament. André Gomes i Carles Aleñá van entrar a la convocatòria.

Qui no es perdrà la cita serà Leo Messi, per qui passen totes les esperances blaugranes d’aconseguir la remuntada al Bernabéu. L’argentí, autor de l’únic gol blaugrana al Camp Nou, va marxar capcot i molest pel resultat. L’acompanyarà en atac Luis Suárez, erràtic a Barcelona però amb experiència golejadora al camp del màxim rival.

Zidane rebaixa l’eufòria

Al Madrid, miren el partit de tornada amb el màxim optimisme, conscients que en tenen prou fent un bon treball defensiu, com van fer al Camp Nou, per assegurar-se el títol. Zidane va rebaixar l’eufòria de l’entorn recordant que “en el futbol tot pot passar” i insistint que l’equip “no es relaxaria”. “Cal jugar i fer-ho bé perquè el Barça és un bon equip i en qualsevol moment et pot posar problemes. Ens espera un partit difícil, tant o més que el de l’anada”, afegia el tècnic francès.

Al contrari d’Ernesto Valverde, sembla que Zinedine Zidane té molt més clar el seu onze inicial. No hi serà Cristiano Ronaldo, sancionat per l’expulsió i per l’empenta a l’àrbitre. De totes maneres, el davanter portuguès, autor d’un dels gols del partit d’anada, ja va veure els primers minuts de la Supercopa des de la banqueta. Si no hi ha sorpreses, l’única novetat a l’onze serà l’entrada del croat Luka Modric -que acumulava una sanció- en el lloc de Mateo Kovacic.

Al Santiago Bernabéu s’espera un ple absolut, i l’únic dubte és si, igual que va passar al Camp Nou, també es veurà una presència massiva d’aficionats de l’equip rival a les graderies. Ja va passar durant el partit de Lliga de la temporada passada, com a conseqüència de la revenda d’entrades dels mateixos abonats madridistes.

L’autocrítica del Barça

Al vestidor del Barça s’ha analitzat, i molt, la derrota del partit d’anada. Entrenador i jugadors semblen haver detectat els problemes que van condemnar l’equip. “Haurem de generar situacions de gol, tenim l’obligació d’atacar i controlar els contraatacs -destacava Valverde-. Ells són especialistes en això, l’altre dia vam descuidar alguns marcatges i van quedar jugadors despenjats. Aquí és on se’ns va escapar el partit. Amb l’últim gol, tinc la sensació que el resultat va ser excessiu”.

El Barça viatja a Madrid amb la lliçó apresa però amb molt poc marge de maniobra. El primer títol de la temporada per als blaugranes està en joc.

Sergio Busquets critica les paraules de Pep Segura

Sergio Busquets considera que Pep Segura es va equivocar després del clàssic de diumenge. El migcampista li va retreure ahir que hagués assenyalat directament Gerard Piqué com a responsable de la derrota contra el Reial Madrid. “No hi estic d’acord. No vam perdre 1-3 per això. Vam perdre perquè vam cometre alguns errors i ells van estar molt bé, sobretot en els dos últims gols”, assegurava el futbolista de Badia, preguntat sobre el gol en pròpia porteria de Piqué.

Busquets, però, va anar més enllà i considerava que el mànager esportiu s’havia extralimitat amb aquelles declaracions. “No és la millor manera d’expressar-se i encara menys des de dins del club, assenyalant un jugador”.

També se’n va fer ressò Ernesto Valverde, amb un to més conciliador. “Són temes que depenen de l’altaveu mediàtic. Hem de mantenir la tranquil·litat”, deia l’entrenador del Barça, que també assegurava, com Busquets, que el partit contra el Reial Madrid no s’havia perdut per aquella jugada, que va qualificar de “fatalitat”. Finalment, va tancar el tema amb ironia. “Va ser una acció desgraciada... i tant de bo li passi al Madrid la pròxima vegada, no?”