El Barça Lassa se n’afarta i fa fora Joey Dorsey

El Barça Lassa va fer fora Joey Dorsey. Es tracta d’un acomiadament disciplinari per les manifestacions del pivot a Instagram en què posava en dubte la feina dels serveis mèdics del club. “Tothom coneix la seva trajectòria i sap que als equips en què ha estat abans, ja sigui per decisió seva, de l’entrenador o del club, ha plegat a meitat de temporada. Baskonia, Olympiacos, Galatasaray, ara el Barça... No és una situació estranya. L’any passat va arribar a mitja temporada i va ajudar molt l’equip en defensa, però aquest any ha començat la campanya lesionat i ha estat esperant el seu moment. No ha jugat com s’esperava, però no m’agrada criticar ningú. La decisió ha sigut del club”, explica Georgios Bartzokas. Segons l’entrenador grec, el jugador de Baltimore no pot tenir cap queixa. “Tota la gent del club ha intentat ajudar Joey a jugar bé i tothom l’ha tractat amb respecte”, diu.

Tot i que Shane Lawal no podrà reaparèixer aquesta temporada, el club blaugrana no té previst fer més fitxatges per reforçar el joc interior. “La idea és tenir dos pivots i ara estem coberts. Vítor Faverani ha d’entrar dins la nostra filosofia i manera de jugar al més aviat possible. El problema amb Dorsey no era si estava jugant bé o no. El club li va obrir un expedient pel seu missatge a Instagram”, apunta Bartzokas, que recorda el context en què es prenen les decisions i aclareix que el marge de maniobra és diferent al d’altres temporades. “Les decisions que es prenen tenen a veure amb el que ofereix el mercat, la situació del bàsquet a Europa i el pressupost. No es tracta de portar tres o quatre jugadors perquè no estem jugant bé. Vam establir un projecte, però després vam tenir lesions i problemes que ens han fet buscar altres jugadors. Quan vam veure que Joey no estava bé i que necessitaríem un reforç, vam trobar l’oportunitat de Vítor Faverani. El projecte també ha d’apostar per donar més temps de joc als jugadors joves”, opina.

La situació del Barça Lassa és crítica. L’equip català ha perdut vuit dels últims onze partits que ha disputat a l’Eurolliga. “Porto anys fent aquesta feina i aquesta temporada està sent molt estranya. Ens han passat moltes coses i hem hagut d’adaptar-nos i prendre decisions. Trobar jugadors que puguin jugar al nivell del Barça és difícil. Soc un lluitador i abans de venir ja sabia que la situació era difícil”, reconeix Bartzokas.

Els companys de vestidor de Joey Dorsey intuïen que el club, que el va renovar per dos anys l’estiu passat, podia prendre una decisió així. “Potser el seu comportament fora de la pista en els últims dies també ha sigut el causant. El club haurà pres la decisió adequada pel que fa a Joey pensant en el millor per a l’equip. La incorporació de Vítor Faverani hi deu haver influït. És obvi que hi havia gent que no estava contenta amb Dorsey”, apunta Víctor Claver.

El missatge d’Instagram va ser la gota que va fer vessar el got, però el club feia setmanes que estava molest amb el comportament de Dorsey fora de les pistes de joc. La nit abans de jugar contra l’Olympiacos, el pivot nord-americà va ser vist de matinada per la zona del Port Olímpic de Barcelona.

Sense marge d’error contra l’Efes

Amb un marge d’error cada vegada més reduït, el Barça Lassa rep aquest dijous (21 hores, Esport3 i Movistar Deportes 1) l’Anadolu Efes al Palau Blaugrana. L’equip turc és el tercer més anotador de l’Eurolliga. La seva mitjana de 84,1 punts se sustenta en ràpides transicions que castiguen les defenses rivals quan encara no estan organitzades. Els jugadors culers competiran contra moltes cares conegudes, com les de Jayson Granger, Thomas Heurtel, Brandon Paul o Deshaun Thomas.

El partit servirà de termòmetre per mesurar el malestar d’uns aficionats culers, cada vegada més preocupats. Els Dracs 1991 van emetre un comunicat per expressar la seva opinió sobre la trajectòria de l’equip. “Estem decebuts i preocupats. Tenim la sensació que el nou model de secció del qual es va parlar a l’estiu no s’està duent a terme. [...] Creiem que la solució és dur a terme un canvi de model real en què l’entrenador tingui via lliure per confeccionar la plantilla, els jugadors se sentin valorats i no ridiculitzats, en què rebin el suport de tots els estaments del club i els joves hi tinguin un lloc. Vaja, complir amb el model que se’ns va vendre a l’estiu”, van exigir els seguidors, que no tiren la tovallola: “Encara no s’ha perdut res i el marge de millora és evident que existeix”.