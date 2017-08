El Baskonia oficialitza el traspàs d'Adam Hanga al Barça

El Baskonia i el Barça Lassa han oficialitzat l'acord amb per al traspàs d'Adam Hanga. El club basc, que inicialment havia exercit el dret de tempteig sobre l'aler, ha accedit a deixar-lo anar a canvi d'una compensació econòmica pròxima als 400.000 euros. El contracte és de tres temporades.

Sasha Vezenkov i Ante Tomic van passar dilluns la revisió mèdica abans de començar a entrenar-se amb l’equip al Palau Blaugrana. "Ha estat un estiu llarg, he pogut estar amb la família i després de molts anys un descans de veritat. Tinc ganes de competir, ja han passat gairebé tres mesos i estic molt content de ser aquí, de poder entrenar i de conèixer els nous companys. Encara falten jugadors, que estan amb les seleccions, però l’equip fa bona pinta. Hem d’oblidar la temporada passada, ara és una nova temporada", ha dit Ante Tomic.

"Estic molt bé, molt content de ser ja a Barcelona. Tinc moltes ganes de començar ja amb l’equip i treballar dur. He estat amb la selecció durant l’estiu i he tingut poc temps per descansar, però l’únic que m’importa ara és com millorar cada dia. Tinc bones sensacions amb l’equip, he vist cares conegudes, altres noves per a mi i ara hem de treballar la química de l’equip, treballar tots junts. Estic preparat per lluitar i espero que tothom tingui salut", ha opinat Sasha Vezenkov.

Rakim Sanders també es va incorporar aquest dilluns a la feina.