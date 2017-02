El Barça Lassa vol cedir Nedim Dedovic, però no Rodions Kurucs

Segons ha pogut saber l'ARA, el Barça Lassa vol cedir Nedim Dedovic. El club blaugrana porta setmanes oferint el jugador del filial a diversos clubs de la LEB Or, però de moment no ha trobat una destinació per a l’aler bosni, que aquesta setmana ha fet 20 anys. El jugador culer té una mitjana de 7,1 punts i 2,8 rebots amb l’equip entrenat per Alfred Jube. Tot i que l'operació no tenia cap cost econòmic per al destinatari, l’Actel Força Lleida és un dels clubs que ha descartat la seva incorporació.

El MoraBanc Andorra, en canvi, es va interessar en la cessió de Rodions Kurucs, però el cub blaugrana no va accedir. El jove jugador letó va tenir una participació destacada contra l’equip del principat durant el torneig de pretemporada que es va disputar a Sant Julià de Vilatorta. La seva mitjana a la LEB Or és de 9,7 punts i 2,3 rebots.

El filial blaugrana, que fa poc es va reforçar amb Volodymyr Herun i Dago Peña, és el cuer de la LEB Or, on acumula 19 derrotes en 23 partits. El club no va accedir a traspassar a Kurucs perquè vol intentar salvar esportivament la categoria.