Els danys col·laterals

He parlat molt amb Georgios Bartzokas durant tota la temporada. Es tracta d’un entrenador contrastat que ha triomfat allà on ha anat... fins ara. És una persona enormement educada, que sap guanyar i sap perdre i que és capaç de tractar els periodistes com a professionals i no com uns enemics. Jo mai vaig ser el seu enemic, al contrari. Bartzokas sabia de feia temps que no continuaria. Ho sabia des que Nacho Rodríguez es va convertir en l’home fort de la secció. Per això, per a ell, l’anunci no ha sigut cap sorpresa. Ell no és el culpable de tot el que ha passat, de tota la ignomínia viscuda aquesta temporada, de la falta de professionalitat d’alguns elements; però sí que és el responsable de no haver sabut redreçar el rumb de l’equip. Jo li desitjo moltíssima sort, perquè en la meva vida professional, que ja és llarga, he conegut poques persones tan dignes com ell.