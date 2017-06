Pablo Machín, l’arquitecte d’una idea que ha fet petit Montilivi

La fotografia amb Pablo Machín és petita i vertical. Llueixen més les imatges de toreros, actors i cantants. Però a l’Hotel La Barrosa, al poble d’Abejar, a uns vint minuts de la ciutat esportiva del Numància, expliquen amb orgull que Machín és un dels seus. Lluitador i valent. El fill que va marxar del poble a la ciutat per fer camí. De Gómara a Sòria capital. I d’allà a Girona, on ha tocat el seu primer cim professional.

Ahir durant les celebracions, el tècnic va deixar-se estimar per una ciutat que també se sent seu l’entrenador sorià. “L’èxit de l’ascens és un reconeixement a una feina decidida i ambiciosa. Machín és una persona dedicada, compromesa, humil i treballadora”, celebren des del club. Costa d’imaginar un Girona a Primera sense Pablo Machín i es fa difícil visualitzar l’entrenador, a qui se li han multiplicat les ofertes últimament, en cap altre projecte que no jugui els partits de casa a Montilivi. “Faré tot el que sigui possible per seguir”, deia després de l’ascens diumenge sobre la gespa. Els pròxims dies es concretarà la renovació del tècnic que ha catapultat el club en els últims dos anys i mig.

La història és coneguda: un 4-0 del Sabadell a la jornada 29 precipita l’adeu de Javi López i la contractació d’emergència de Machín per salvar un Girona que no sortia del pou de Segona Divisió. Suma 21 punts en dotze jornades, salva l’equip i signa la renovació per dues temporades. Dos anys que, amb la inèrcia d’aquella permanència agònica, acaben amb llàgrimes a les portes de l’ascens a Primera. Fins abans-d’ahir, quan es completa el creixement d’una idea: la que tenia Machín per fer-se gran. “Quan va arribar estàvem molt fotuts. Però va venir amb les idees molt clares”, recorda un dels implicats d’aquella etapa.

La revolució del 5-3-2

I la sacsejada va ser grossa. Amb un innovador sistema amb defensa de tres i dos laterals de llarg recorregut, Machín va revolucionar la plantilla fins a fer-se-la seva. Fins a trobar -i tocar- la tecla amb un 5-3-2 que ha acabat convertint-se en el segell del nou Girona. L’esquema ha rebut elogis de l’entorn futbolístic, està obtenint resultats i ha il·lusionat l’afició. “És un dels entrenadors que més coses m’ensenya”, ha confessat Miguel Ángel Lotina a la seva gent. El tècnic va viure de prop el salt de jugador a entrenador de Machín, retirat abans d’hora per una lesió al genoll.

Saber delegar

Machín ha sigut una esponja, des de llavors. “Ha après de tothom”, diuen els que el coneixen. “S’ha sabut envoltar bé i ha evolucionat”, aporta un exjugador seu. Des del seu staff li admiren la seva capacitat de liderar i delegar, una confiança decisiva perquè el dia a dia no acabi consumint l’equip de treball, i més en moments de màxima pressió com els que s’han viscut en les últimes setmanes. L’entesa del cos tècnic és tan fluïda que les coses van rodades. La dinàmica de resultats hi ha ajudat, també, però hi ha més d’esforç i d’intenció del que sembla. No tot és que la pilota vagi entrant. “Va arribar que tenia poca experiència i ara ha millorat en el tracte i en la imatge exterior. S’hi està dedicant molt”, afegeixen des del vestidor. “És seriós però sap trencar el gel quan toca. Té una capacitat de diàleg alta i és pròxim”, li valoren.

Aquesta facilitat per connectar i empatitzar ha sigut una de les claus del Girona de Machín. O de Machín al Girona. Hi ha fins i tot una penya dedicada al tècnic, que recopila preguntes dels aficionats i els hi planteja través de Twitter. Machín les respon cada setmana amb un vídeo, com si fos una roda de premsa. És un exemple de la connexió que s’ha creat entre ell i l’afició del Girona. “Ha aconseguit que la gent se senti identificada amb l’equip”, relaten. I la resposta reclama l’ampliació de Montilivi i una aprovació general de la massa social, que transpira optimisme de cara a la temporada que ve. “És curiós el contrast, perquè al Numància el van criticar molt”, matisen des de Sòria. Però a la pròxima visita a l’hotel potser haurà d’afegir l’autògraf a la fotografia.