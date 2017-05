Sandaza: “Mai estaré tan a gust com a Girona”

“Sempre he tingut totes les paperetes per no ser futbolista”. Fran Sandaza (Toledo, 1984) n’ha vist de tots colors al llarg de la seva trajectòria. Lluitador, la paraula rendició mai ha format part del seu vocabulari. “Si alguna cosa he après dels mals moments és que els bons no passen perquè sí”. Un DVD amb els seus gols va ser la clau que li va obrir la porta a la fuga a l’estranger: Escòcia, Anglaterra i el Japó van viure l’evolució d’un futbolista que té com a repte personal aconseguir l’ascens amb el Girona: “Tancarem la ferida que ens va deixar la patacada de fa dos anys”, assegura Sandaza, que viu el millor moment de la seva vida. “Després de tant recorregut m’adono que no ho tornaria a repetir, ha sigut massa sacrificat”. Esgotat pels desenganys viscuts, Girona ha esdevingut clau en el seu creixement personal. “Quan vaig arribar aquí vaig sentir que tot havia valgut la pena, estimo moltíssim aquest club. Mai estaré tan a gust com a Girona”, recorda.

Amb només 10 anys i després de trencar-se el fèmur en tres talls, els metges van diagnosticar-li que era pràcticament impossible que tornés a competir amb normalitat. Impossible per a qualsevol, però no per a un Sandaza que amb 23 anys feia les maletes rumb a Escòcia. “Era molt jove i volia volar”, manifesta el davanter madrileny, que dos anys més tard va tocar fons. “No em volia ningú i em vaig plantejar la retirada”. Llavors va aparèixer el Rangers, on va arribar “com a estrella” però d’on en va sortir amb mitja cara de titani: “En una acció em vaig trencar el pòmul i la mandíbula, i a més vaig patir una fissura al nas. Quan em va veure el metge em va dir si havia tingut un accident de trànsit”.

Una suculenta oferta del Tòquio, on mai s’adaptaria -“la comunicació era inexistent i el meu traductor no parlava castellà”-, va obrir un parèntesi en la seva història amb el Girona: “Vaig marxar plorant, però econòmicament em resolia la vida”, explica el 21 del Girona, que té clar que aquest és l’any. “El club ha canviat de mentalitat i tots remem en la mateixa direcció, esperem fer-ho pels que porten tres anys patint i pels que ja no hi són”. Paraula de Sandaza.

Baixa contra el Llevant

Sandaza serà baixa aquest dissabte (18 hores) al Ciutat de València, on el Girona jugarà contra el Llevant amb l’objectiu de fer un pas de gegant per materialitzar matemàticament l’anhelat ascens a la Primera Divisió. Els valencians no han cedit cap derrota en tota la temporada com a locals (15 victòries i 3 empats). Al duel de la primera volta, el Girona es va apuntar la victòria a Montilivi (2-1). Pablo Machín té les baixes per lesió d’ Alcaraz, Coris i Richy.