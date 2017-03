Apel·lació manté la sanció a Machín per la seva conducta "del tot irreflexiva"

260x366 Pablo Machín / LALIGA Pablo Machín / LALIGA

"L'entrenador ha de donar i ser exemple per a la resta. No incidirem en qüestions que no vénen al cas sobre la reflexió que cada acció o actuació ha de comportar a qualsevol persona, però cal preguntar-se què hauria passat si en aquella acció del tot irreflexiva, l'ampolla hagués impactat contra una persona, de fet, l'aigua esquitxa, com s'aprecia, al quart àrbitre".

És l'explicació amb què el Comitè d'Apel·lació ha tirat enrere l'argument amb què el Girona intentava minimitzar la sanció al seu tècnic Pablo Machín, castigat per conducta antiesportiva al final del partit contra el Reus en l'última jornada. Segons l'acta arbitral, Machín va "donar una puntada de peu de manera desmesurada a una ampolla d'aigua de plàstic en direcció a la zona on hi havia el quart àrbitre i li va esquitxar la cara". Va ser expulsat.

La sanció del Comitè de Competició, coneguda ahir dimecres, és d'un partit i 600 euros, i aquest dijous, Apel·lació ha estimat que el càstig "és ajustat a dret, sent totalment congruent l'acción sancionada amb l'aplicació de la normativa".

El Girona havia al·legat que la conducta de l'entrenador va ser "instintiva i indeliberada, desfogant-se de la tensió acumulada durant el partit i a mode de celebració". Però això no ha convençut el Comitè, que s'ha refermat en la sanció.