El City goleja i jugarà la Champions

El Manchester City havia de guanyar per assegurar-se la plaça de Champions que quedava per repartir a la Premier i l'equip de Pep Guardiola l'ha assolit amb contundència: ha golejat per 0-5 el Watford i ha tancat la temporada en la tercera posició. Els 'citizens', doncs, jugaran la màxima competició europea la temporada que ve. Ben aviat, Kompany ha posat per davant l'equip de Manchester, que ja guanyava per 0-4 abans del descans, gràcies als gols d'Agüero (2) i Fernandinho. Al cap de poc d'arrencar el segon temps, Gabriel Jesús ha completat el triomf.

El triomf 'citizen' ha frustrat les opcions del Liverpool, que necessitava una ensopegada per agafar el bitllet directe a la Champions. L'equip de Jürgen Klopp, que ha derrotat 3-0 el Middlesbrough, haurà de superar una ronda prèvia si vol ser a la Lliga de Campions.

Héctor Bellerín, autor d'un gol avui contra l'Everton / JUSTIN TALLIS / AFP

El més mal parat de la jornada ha sigut l'Arsenal, que s'ha quedat en cinquena posició, tot i guanyar per 3-1 l'Everton. L'equip d'Arsène Wenger només podrà jugar l' Europa League. Una Champions sense els 'gunners' no s'havia donat des de feia 19 temporades. De rebot, la situació podria afavorir els interessos blaugranes i aplanar el terreny per a la contractació d'Héctor Bellerín.