El Girona venç i convenç davant el City (1-0)

73 dies després que el Girona aconseguís l’històric cim a l’elit, un renovat Montilivi -a excepció de l’enllumenat i de la graderia de preferent que s’espera que estiguin a punt dissabte- va veure com el seu equip deixava pinzellades molt esperançadores en la victòria davant el Manchester City (1-0). Tot i que el club va pagar la inexperiència amb llargues cues que van propiciar una curta entrada durant la presentació, la gestió de la jornada va ser un gran punt de partida per al que es preveu durant el curs i va lluir les millors gales possibles davant de 10.235 espectadors, tenint en compte els prop de quatre milions d’euros invertits en les instal·lacions. Amb les il·lusions renovades, el repte que té al davant el conjunt gironí és majúscul. Club i afició han demostrat la seva capacitat d’adaptació segons les necessitats. La paciència, sens dubte, serà una de les qualitats més valuoses en un curs on l’exigència és màxima. Aquest dimarts, però, tocava gaudir del 41è Trofeu Costa Brava davant un City farcit d’estrelles i sota l’atenta mirada de Jaume Roures i Ferran Soriano en una llotja plena de personalitats.

Per al Girona, però, no només era una tarda per deixar-se veure. “No deixeu aquest equip sol en cap moment, cada gota de suor és per a vosaltres”, va dir un Pablo Machín que es va deixar anar en català durant la presentació prèvia al partit. L’onze que va presentar el tècnic sorià confirmava que aquesta seria l'última provatura abans del debut davant l’Atlètic de Madrid i va modificar lleugerament l’esquema per situar dos mitges puntes en lloc dels dos davanters habituals amb l’objectiu d’aportar més consistència al bloc. Guardiola, que no es relaxa ni en els amistosos, posava en lliça una alineació amb homes com Claudio Bravo, Stones, Mangala, Yaya Touré, Bernardo Silva i Brahim, entre d’altres, jugadors que ningú s’hauria imaginat mai a Montilivi, com tampoc ningú hauria cregut el fet que el Girona fos el dominador dels primers minuts mitjançant un Portu que lluïa com mai a tres quarts de camp. Tot i que Sterling va fer participar un inspirat Gorka, el futbolista murcià va aprofitar una gran centrada d’Aday per, amb tota la seguretat del món, batre Bravo en la sortida per mostrar, un cop més, que el millor Girona de la història ho és per convicció i perseverança. Amb el pas dels minuts, els britànics van imposar la seva ràpida circulació de pilota per fer-se amos i senyors de l’enfrontament, però van topar una vegada i una altra amb un equip que es va mostrar molt còmode a l’hora de crear perill des de l’anonimat. Així es va veure després d’una recuperació de Maffeo que no va acabar en gol per ben poc i un contracop dirigit per Borja García –que va posar al descobert les carències visitants amb una autèntica exhibició de qualitat- i finalitzat per Stuani que Bravo desviava a la cantonada.

540x306 Pep Guardiola, a Girona / AFP Pep Guardiola, a Girona / AFP

El carrusel de canvis produït durant el segon temps no va deslluir la brillant imatge del Girona, tot el contrari. Tot i que el domini va caure totalment del costat del City, els homes de refresc introduïts per Machín van voler dir-hi la seva mitjançant una actitud impecable. Amb l’esforç com a premissa innegociable, els gironins van seguir fent petit un rival molt gran, més del que ahir va evidenciar en caure derrotat. Bernardo, molt solvent a l’eix defensiu, i Ramalho, actiu i eficaç, van tallar qualsevol possible maldecap dels homes de Guardiola, que va introduir Gundogan i Gabriel Jesús per si no en teníem prou. Amb tota la cavalleria damunt del terreny de joc, el conjunt britànic -generós en l’esforç- va intentar-ho de totes les maneres, però el resultat va ser inamovible i va proporcionar unes dosis d’optimisme que bé farà el Girona d’aprofitar en el que serà el seu debut a la màxima categoria.

La compra del Girona, imminent

El City Football Group és a punt d’adquirir el paquet accionarial que el convertirà en màxim accionista de l’entitat gironina. Tal com va informar l’ARA el 23 de juny, el grup inversor que ja controla el Manchester City, el Melbourne City i el New York City, entre d’altres equips, agafarà el relleu a TVSE Futbol amb el 80% de l’accionariat a les seves mans. És tanta la rellevància d’aquest acord que fins i tot, segons l’'Esportiu', la nova propietat podria adquirir el 18% d’accions a nom de Josep Delgado, abans accionista majoritari i que ara compleix condemna per diversos fraus a Polònia. Si s’oficialitza l'acord, el City Football Group passaria a tenir el 98% de les accions del Girona. El que si s’ha fet oficial és l’ampliació de contracte -es presentarà aquest dimecres- per dues temporades més, d’un dels pals de paller d’aquest nou projecte i cara visible de la campanya d’abonaments per al primer curs a l’elit: Pere Pons. El migcampista de Sant Martí Vell, tot un ídol entre l’afició local per les innumerables mostres d’implicació -tant a dins com a fora dels terrenys de joc-, veu allargat el vincle amb el club del seu cor fins al 2020.