"El Madrid s'ha assegut en el tron del futbol, el lloc que li correspon per història": el recull d'articles d'opinió

El desenllaç de la Lliga, amb el Madrid campió i el Barça subcampió, és el tema de la majoria dels articles d'opinió esportius de la premsa d'aquest dilluns. Aquest és el recull de les frases més destacades:

José Sámano, a 'El País'

"Si el Barça es va limitar al trident atacant, el Madrid va ser molt més que Cristiano. Els blaugranes es van quedar en Messi, el Madrid va ser molt més que la seva icona".

Ramón Besa, a 'El País'

"El Barça amb prou feines es va escalfar i a algun aficionat li van venir ganes de fer mitja volta només travessar la porta d'entrada al Camp Nou. El barcelonisme va arribar esgotat i descregut a l'últim diumenge de Lliga".

Eloy Carrasco, a 'El Periódico'

"En el fons, l'última nit de Luis Enrique al Camp Nou va servir de marc teòric per a la desconcertant temporada blaugrana".

Joan Josep Pallàs, a 'La Vanguardia'

"No és un desenllaç, el d'aquesta Lliga, que hagi provocat una sorpresa excessiva. Des de l'inici de la temporada se sabia que el club blanc perseguia corregir el que segurament era una anomalia, aquell solitari títol guanyat en vuit anys".

Pep Riera, a 'L'Esportiu'

"El Barça es va resumir ell mateix en el partit contra l'Eibar. Va fer un partit com tants altres aquesta temporada. Sense ajustar el punt competitiu a les exigències del rival".

Santi Nolla, a 'Mundo Deportivo'

"Que la Lliga es decidís en l'últim partit diu molt del gran nivell del campionat, que ha estat envoltat de polèmica per les decisions arbitrals que han beneficiat els blancs i que obliguen en la propera temporada a posar en marxa la tecnologia al servei dels àrbitres".

Ernest Folch, a 'Sport'

"El Barça acaba una era, però aquest cop la transició cap a la nova no podrà ser suau ni molt menys conservadora. L'equip necessita una sacsejada i la plantilla demana a crits ser reforçada amb jugadors titulars i no suplents".

Toni Fieros, a 'Sport'

"Luis Enrique se'n va com se'n va anar el Pep, veient el Madrid campió i amb la Copa del Rei com a consol".

Jesús Sánchez, a 'Marca'

"Cinc anys després, una eternitat en un club que no té espera, el Reial Madrid es va asseure en el tron del futbol espanyol, el lloc que li correspon per història".

Alfredo Relaño, a 'As'

"La Lliga no es guanya en una tarda, sinó en 38. Es guanya en les quatre estacions i en tots els camps. I no es guanya amb onze, es guanya amb vint-i-dos".