Un Reial Madrid expeditiu assalta San Mamés (1-2)

El Reial Madrid marxarà tranquil a l'aturada de seleccions, com a líder de la Lliga i després de sumar tres punts en un camp sempre complicat com el de San Mamés. Els blancs han derrotat l'Athletic Club (1-2) en un partit més expeditiu que brillant i que s'ha resolt amb els gols de Benzema i Casemiro.

L'Athletic ha tingut la possibilitat de sumar algun punt a casa però li ha faltat punteria en els últims metres. Els de Valverde han disposat d'oportunitats clares, sobretot al primer temps, amb les rematades a boca de canó de Raúl García i Yeray. Aleshores el partit encara anava amb empat a zero i el domini era local. El Madrid, però, n'ha tingut prou amb un parell d'arribades per trobar porteria. Primer amb un gol ben anul·lat a Cristiano per fora de joc, i després amb una centrada del portuguès que no ha desaprofitat Benzema.

Els primers minuts han sigut atractius i després el joc s'ha calmat. El Madrid ha fet un pas enrere i la pressió basca, asfixiant al principi, ha deixat de ser tan persistent. S'ha refredat el partit mentre l'Athletic anava avançant metres, tot i que no inquietava gaire la porteria de Keylor Navas.

El partit s'ha tornat a animar al cap d'un quart d'hora de la represa. L'Athletic s'hi ha jugat el tot pel tot i ha estat a punt d'empatar per mitjà de Williams, el futbolista més actiu en atac dels bascos, però la seva rematada l'ha refusada el porter. En canvi, sí que ha entrat la rematada d' Aduriz després d'una centrada.

Semblava que l'Athletic havia fet el més difícil i que podia aspirar a la victòria. El Madrid, però, ha revifat de cop i ha sortit a atacar en tromba. Si Aduriz ha marcat al 64, Casemiro ha tornat a donar avantatge al Madrid al minut 67 rematant un córner a plaer: els defenses han tapat Ramos i s'han oblidat del migcampista, que ha fet l'1-2 definitiu. L'Athletic ha seguit atacant, sense èxit, perquè ja estava massa cansat per poder tornar a igualar el marcador.