Munic assenyala Viktor Kassai

Ja han passat 24 hores i l’ambient a Munic no s’ha acabat de refredar. El Bayern segueix enfadat per l’eliminació de la Champions al Bernabéu i critica amb duresa l’actuació arbitral de Viktor Kassai, a qui assenyalen com a principal -i gairebé únic- culpable de la derrota per 4-2 contra el Reial Madrid. L’ocasió de Lewandowski anul·lada de forma incorrecta, l’expulsió errònia d’Arturo Vidal al minut 85 i els dos gols posteriors de Cristiano Ronaldo en fora de joc centren la ira dels bavaresos.

“És molt fort que et robin un partit així. Han marcat dos gols en fora de joc i a mi m’expulsen injustament -va dir precisament Arturo Vidal-. Un robatori així no pot produir-se en una competició com la Champions”. “El que més molesta és que l’eliminatòria l’hagin condicionar elements externs -va afegir Thiago Alcántara-. A aquestes altures de la competició cal gent de nivell per arbitrar”. “He saludat l’àrbitre i li he dit, «Bona feina!»”, va afegir Carlo Ancelotti a la sala de premsa. L’entrenador, ex del Madrid i ara a Munic, tampoc podia amagar el seu descontentament amb l’actuació de l’hongarès Viktor Kassai. “Ens calen àrbitres de més nivell. O això, o utilitzem el vídeo immediatament. Però no podem seguir amb aquestes errades en trams decisius de la competició”.

També hi va posar cullerada el president del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. Seguint el fil de l’entrenador, va considerar que el partit al Bernabéu demostra la necessitat “urgent” d’instal·lar el videoarbitratge (VAR) perquè no es tornin a produir errors d’aquest tipus. Aquestes declaracions no van passar desapercebudes per a la UEFA. Per mitjà del seu responsable de comunicació, Pedro Pinto, va explicar que “se segueixen fent proves” i que la tecnologia s’utilitzarà quan “sigui fiable i no alteri la fluïdesa del joc”.

Alguns mitjans de comunicació van informar, fins i tot, que diversos jugadors del Bayern havien anat al vestidor de l’àrbitre després del partit per recriminar-li l’actuació, possiblement Thiago, Lewandowski i Arturo Vidal. De totes maneres, i segons confirma la UEFA, l’àrbitre hongarès no va fer constar cap incidència a l’acta de l’enfrontament.

La premsa de Munic també va posar el crit al cel, si bé reconeix els mèrits i l’encert del golejador Cristiano Ronaldo, autor de cinc dianes en l’eliminatòria. El diari Bild parla d’eliminació “amarga” i diu que el Bayern va ser “noquejat per un gol en fora de joc” que “fa miques el somni del triplet”. D’altra banda, el Süddeutsche Zeitung explica que “l’àrbitre va tenir un paper molt important en l’espectacular 4-2 al Bernabéu”.

El Bayern es queixa de la policia

A banda de les protestes per l’àrbitre, el Bayern també està descontent amb l’actuació policial, en concret per una càrrega contra els seus seguidors que es va produir durant la mitja part del partit al Bernabéu. El club, que ha presentat una queixa formal a la UEFA per la “forta càrrega policial”, qualifica l’actuació dels agents de “completament fora de lloc i desmesurada”. El club també té previst presentar una queixa a la mateixa policia.