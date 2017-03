Telefónica, 'partner' del Barça, també patrocinarà el Madrid

El diari 'El País' ha publicat aquest dimarts al matí a la seva edició web que Telefónica, empresa patrocinadora del Barça, ha firmat un acord de patrocini amb el Reial Madrid per als seus equips "tant de futbol, com de bàsquet per a les dues pròximes temporades".

El rotatiu espanyol també esmenta que Telefónica que l'acord suposarà "la principal línia de patrocini de l'operadora" i que és el de "major esponsorització d'una empresa espanyola".

Sempre segons informacions de EL PAÍS, la presentació del contracte tindrà lloc aquest dijous, dia 30, a la llotja d'honor del Santiago Bernabéu. Un acte al qual hi assistiran Florentino Peréz, el president del Reial Madrid, i José Maria Álvarez-Pallete, el president de Telefónica, així com els jugadors del primer equip de futbol i de bàsquet de l'entitat blanca.

Telefónica, a banda d'explotar els drets televisius del Barça, és 'regional partner' de l'entitat blaugrana a l'Amèrica Llatina. Un acord regional que implica que el Barça cobri 13,3 milions anyals durant tres temporades, gairebé 40 milions d'euros.