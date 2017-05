El cruyffisme viu a Amsterdam

Dennis Bergkamp sol apartar els davanters de l’Ajax cada dia per fer entrenaments especialitzat per a ells. Aquests dies bromejava amb Justin Kluivert, de 17 anys, cridant-li: “Si fas un gol a la final, com el teu pare, t’estimaré més”. El fill de Patrick Kluivert, autor del gol que va donar a l’Ajax la seva última Champions, el 1995, és un dels noms amb més futur de l’Ajax, malgrat que no juga de davanter centre sinó que és extrem.

La ciutat esportiva de l’Ajax, De Toekomst (el Futur), va costar cinc milions d’euros. S’anomena així, perquè a l’Ajax saben que el futur són els joves. Amb un equip amb una mitjana d’edat inferior als 23 anys, l’Ajax jugarà avui la primera final europea en 21 anys. A Solna, al nord d’Estocolm, buscarà derrotar el totpoderós Manchester United, i si guanya es classificarà per a la Champions (20.45 h / BeINSports). L’Ajax ha passat més de 20 anys sense grans finals, però ara, amb l’equip més jove de la competició, torna a somiar. I tot sota la mirada d’alguns exjugadors. Peter Bosz, el tècnic, treballa amb Bergkamp, Richard Witschge i Aron Winter. El seu superior és Marc Overmars, director tècnic. I als despatxos hi mana Edwin van der Sar. L’exporter ara s’encarrega de pactar patrocinadors, organitzar desplaçaments i representar el club, i tot gràcies a Johan Cruyff, que va tenir la idea de posar un exjugador als despatxos. “El Johan valorava la formació. Fer les coses, explicar-les i que els jugadors les entenguessin”, deia a la premsa local Van der Sar, que busca patrocinadors xinesos per poder mantenir en funcionament De Toekomst.

El tècnic Peter Bosz ha fet debutar aquesta temporada 9 jugadors. Ell no va jugar a l’Ajax, però és un admirador de Cruyff. De petit l’anava a veure i amb 15 anys ja volia ser entrenador. Així, quan Jordi Cruyff, director esportiu del Maccabi de Tel Aviv, li va proposar fitxar-lo, va acceptar l’oferta i va poder conèixer el Johan abans de la seva mort. “Passar una setmana amb ell va ser com un any aprenent”, recorda. A Tel Aviv van parlar de futbol i de Guardiola, ja que el llibre preferit de Bosz és Pep confidential, de Martí Perarnau -en català el llibre es titula Herr Pep -, on s’explica el primer any del tècnic català al Bayern. De Cruyff i Guardiola, Bosz en va aprendre com atacar i especialment la norma dels cinc segons: el temps que triga un equip a ordenar-se quan recupera la pilota, i, per tant, els cinc segons en què pressionant l’has de recuperar. Amb jugadors molt joves, l’Ajax dona vida al llegat de Cruyff situant deixebles i admiradors seus als càrrecs importants. “Des de qui neteja la roba fins a qui pinta les parets, des de l’entrenador fins als jugadors, cal treballar pensant en el futur”, diu Van der Sar. I ser diferents vol dir ser cruyffistes. “Si tenim aquest llegat l’hem d’aprofitar”, afegeix. Els últims anys l’Ajax ha fet fora jugadors amb talent perquè s’han barallat, perquè han tingut comportaments incorrectes o perquè no han fet cas dels tècnics. Però ha creat una xarxa de caçadors de talent que descobreixen jugadors on sigui i que permeten que l’Ajax sigui una escola de futbol. Una escola de cruyffisme. Amb un pressupost que no arriba ni a la meitat del pressupost de La Masia, avui l’Ajax jugarà una final amb menors de 20 anys com Matthijs de Ligt, Kasper Dolberg i Justin Kluivert. I tot, l’any que el seu estadi serà rebatejat amb el nom de Cruyff.