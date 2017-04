Bastant més que tres punts a Cornellà

Diuen els entesos en travesses esportives que als derbis o als clàssics cal posar un triple. Que per més bé que estigui un equip en comparació de l’altre, la rivalitat és tan gran que el resultat sempre és imprevisible. L’Espanyol-Barça d’aquest vespre (20.45 h Movistar Partidazo) no té un favorit clar però sí un objectiu comú per als dos equips: aconseguir tres punts que permetin mantenir vius els somnis en aquest final de temporada.

No només es tracta de guanyar pel prestigi que suposa derrotar el màxim rival ciutadà, sinó sobretot per esgotar les opcions de colar-se a Europa o d’aspirar al títol de Lliga. Només queden quatre jornades, comptant la d’aquest cap de setmana, i ja no hi ha marge d’error si es vol acabar la temporada amb un somriure. Tot depèn de vèncer, de sumar els tres punts, de no fallar. “Serà un duel de màxima dificultat i es jugarà amb una intensitat elevada. Serà vital i necessari controlar les emocions”, advertia Luis Enrique abans d’un partit en què recuperarà Neymar després de tres enfrontaments de sanció i en què pot perdre Andrés Iniesta, dubte fins a última hora per molèsties als adductors. “Espero que no se’ns jutgi per ser atrevits, homes i virils al camp, perquè el futbol és un esport de contacte i aquest partit serà intens”, responia Quique Sánchez Flores, confiat perquè disposa dels principals efectius per rebre la visita del Barça.

El resultat és difícil de preveure però ningú dubta que serà un d’aquells derbis en què saltaran espurnes. Ho preveuen els entrenadors i ho saben els jugadors, sobretot els del Barça, que van aprofitar la jornada intrasetmanal de dimecres contra l’Osasuna per gaudir de descans i tenir les cames fresques de cara al derbi. Els blaugranes mantenen viva la flama de la Lliga gràcies al triomf agònic al Santiago Bernabéu (2-3) i a la victòria contra els navarresos (7-1) en un duel que va servir perquè homes com Suárez, Iniesta, Sergi Roberto o Umtiti tinguessin descans -no van jugar cap minut-, perquè Messi pogués descansar els últims 30 minuts de partit i que els altres titulars disputessin un d’aquells duels de poc desgast.

Torna Neymar, Iniesta és dubte

Malgrat els descansos, qui serà dubte és Andrés Iniesta. El capità no va participar en l’últim entrenament a la Ciutat Esportiva per culpa d’unes molèsties a l’adductor de la cama dreta. El manxec decidirà aquest dissabte al matí si està en condicions per visitar l’RCDE Stadium. El tècnic no les tenia totes sobre si podria comptar amb un dels futbolistes que donen estabilitat al mig del camp blaugrana. En canvi, sí que hi serà el brasiler Neymar.

Si el derbi ja és de per si calent, la presència de Neymar encara pot encendre més els ànims de l’estadi espanyolista, poc amant de les virgueries del brasiler. Ney pot ser un dels objectius dels futbolistes blanc-i-blaus. L’intentaran burxar perquè caigui en la trampa i torni a veure una vermella que minvi el potencial ofensiu del Barça. Quique ja deia que el seu equip no arronsaria la cama i Luis Enrique responia demanant prudència a un dels membres del trident. “Crec que és un especialista a aguantar aquestes situacions. Si hi ha algú acostumat a rebre aquest tipus de faltes és Neymar, i rarament ha sigut expulsat. Demà [al derbi] també serà important que ho sàpiga gestionar”.

Amb l’interrogant d’Iniesta, sense un Mathieu que segueix amb molèsties al tendó d’Aquil·les i amb les baixes de llarga durada de Rafinha i Aleix Vidal; Luis Enrique pot recuperar l’onze de gala i la defensa de tres homes. Al mig del camp, el dubte és qui ocuparia la plaça d’Iniesta, que es disputaran André Gomes i Arda Turan.

Sense marge d’error, el Barça necessita sumar els dotze punts que li queden i, possiblement, el derbi és el compromís més delicat fins a final de temporada. Vèncer significaria anar a dormir amb el liderat virtual -comptant que el Madrid també hagi guanyat el seu duel particular amb el València-, però sabent que el rival per al títol encara té un partit pendent. “Tots els partits fora de casa són complicats, però és evident que un derbi encara ho és més. És un rival que ens coneix i que té una motivació extra contra nosaltres. Hem d’estar atents”, afegia l’entrenador.

L’Espanyol, de tu a tu

Després d’uns anys irregulars, l’Espanyol té la sensació que pot mirar de tu a tu el Barça. El conjunt blanc-i-blau segueix per sota a nivell de pressupost i, per tant, de plantilla; però la notable inversió en fitxatges de l’estiu ha donat els resultats previstos. Ja fa jornades que va aconseguir la permanència i, a falta de quatre partits per acabar la temporada, encara té alguna opció d’arribar a la setena posició, que -si el Barça guanya la final de Copa- donaria accés a competir a l’Europa League.

“Es transmet a l’ambient que aquest any és possible. Estem més a prop que altres anys de fer alguna cosa positiva en aquest partit. Som conscients de la dificultat, tot i que tenim les nostres possibilitats”, comenta l’entrenador d’un equip que serà “valent però no inconscient” al terreny de joc.

D’arguments no n’hi falten, a Quique, capaç d’elaborar un bloc sòlid en defensa i fiable en els partits, començant per la seguretat del porter Diego López, que està vivint una segona joventut. Al davant, les mirades se centren en l’efectivitat de Gerard Moreno, pitxitxi de l’equip amb dotze dianes i el principal perill per a la defensa blaugrana en un estadi que preveu la millor assistència de la temporada, superant amb escreix les 30.000 localitats. L’Espanyol creu que aquest pot ser l’any i el Barça sap que no té marge d’error. A Cornellà es disputen tres punts vitals.

Defensa organitzada i amb moltes ajudes

L’Espanyol de Quique s’ha construït des del darrere. S’estructura amb un 4-4-2 que prioritza mantenir les línies juntes i no exposar-se a l’esquena. Replega amb el rival, i si el Barça troba un bon ritme de progressió serà capaç d’arraconar-lo a tocar de l’àrea, fins on baixen també els davanters. Però tant com sigui possible, l’Espanyol intentarà avançar el bloc defensiu per ser més efectiu en la transició. Bona part de les esperances de robar pilota passen per la feina que fan els dos pivots, sincronitzats a la perfecció.

Ocupar la banda amb un lateral llarg o un carriler

En alguns trams i quan Ter Stegen iniciï el joc, l’Espanyol intentarà fer una pressió alta que incomodi la sortida de pilota del Barça. Els blaugranes hauran de decidir si juguen amb un 3-4-3 o un 4-3-3. I part del dilema passa per resoldre com voldrà ocupar Luis Enrique els carrils exteriors: si prepararà el terreny per donar volada als laterals (4-3-3) per fer recular els homes de banda blanc-i-blaus, o si preferirà ubicar-hi un jugador en l’interval, com a carriler (3-4-3), per mirar de forçar el desajustament entre el lateral i el central local.

L’amenaça constant del joc directe i el contraatac

Donant per fet que serà el Barça qui assumirà més pes amb la pilota, la principal via d’atac de l’Espanyol serà el contraatac. Compta amb la velocitat de Piatti per la banda esquerra (la zona de Sergi Roberto o Mascherano) i amb la mobilitat de Gerard Moreno, capaç de sumar-se a la carrera a l’espai o actuar com a llançador de les transicions, sempre inquiet i rebent en espais útils per a l’equip. Les seves prolongacions amb el cap (més les de Caicedo o l’altre punta) poden incomodar el Barça si no acaba de ser dominador del matx.