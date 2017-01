Quique Sánchez Flores: “El partit contra el Granada marcarà el que volem fer fins a final de temporada”

El tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores ha posat especial èmfasi en la importància del duel contra el Granada d’aquest dissabte (13 h, BeIN LaLiga). “Marcarà el que volem ser fins a final de temporada, ja que és el partit que tanca la primera volta i ens pot posicionar lluitant per Europa en la segona volta, o com un equip conformista”, ha comentat el preparador madrileny, que ha demanat als seus homes “un acte de rebel·lia” per fer front a l’autocomplaença dels darrers anys. “La pretensió és créixer per ser millors, és un duel que afrontem amb ganes per revertir el que no ens va agradar contra el València. Res ens entristeix més que decebre als nostres”, ha afegit.

Quique ha afirmat sentir que, més enllà dels resultats, l’equip “creix” i ha controlat aspectes del joc que a inici de curs “calia controlar”. El marge de millora, però, ha afirmat que encara és gran. Del Granada, ha comentat que és un rival “compacte, amb molta diversitat, que ja ha complicat partits a rivals grans”, però ha reivindicat que, si l’Espanyol està al seu nivell i confia en les seves possibilitats, pot treure els tres punts.

Un dels grans dubtes de la convocatòria era la participació de Felipe Caicedo, que finalment és baixa degut al procés febril que arrossega des de fa més d’una setmana, i que l’ha apartat de la llista per segona setmana consecutiva. L’equatorià, a més, podria no tornar a jugar amb l’Espanyol ja que vol marxar, i té una proposta del Vila-real. “Veurem com es resol la seva situació, probablement surti, però contemplem les dues possibilitats, i si es queda, l’haurem d’utilitzar de la millor manera possible”, ha comentat.

Un dels aspectes que més li preocupa és el treball mental que ha hagut de fer amb ell des de l’estiu, quan primer volia quedar-se i, finalment, va buscar una sortida que no es va produir: “Això és la mare de totes les coses, recuperar un jugador que volia sortir i que no té tota la confiança esportiva que desitjaria. És un jugador que, amb una confiança positiva, té un alt nivell·, ha ampliat.

El tècnic també s’ha referit breument a una de les opcions que podria suplir Caicedo, Sergio García: “La valoració del club cap a ell és immensa, però ara no és moment per parlar d’això. Sempre em va agradar, m’ha semblat una peça fonamental en aquest equip, un dels bons jugadors”. Més optimista s’ha mostrat sobre un altre davanter, Leo Baptistão, que podria tornar als entrenaments la propera setmana: “Ens anem apropant al final del túnel. Potser en dues setmanes ja estigui preparat per tornar a jugar. Esperem que tingui regularitat en les aparicions, és el que li ha faltat en els últims anys”.