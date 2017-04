Un bon partit no val a l’Espanyol per tombar el mur de l’Atlètic (0-1)

En un dels partits més complets de la temporada, a l’Espanyol li va faltar sort i encert. Els blanc-i-blaus van provar la seva pròpia medecina en caure contra el mur defensiu més sòlid de la Lliga, un Atlètic de Madrid que, com si fos un mirall millorat dels blanc-i-blaus, va aprofitar una de les poques ocasions de què va disposar per endur-se els tres punts de Cornellà (0-1). Els blanc-i-blaus, que van tenir més ocasions, van desaprofitar una oportunitat d’or per donar un cop de puny sobre la taula i tombar un dels grans de la Lliga i d’Europa. Ho va fer tot, però li van faltar els gols.

Va ser un partit més tàctic que vistós, on el pes de les pissarres va equilibrar les forces. A cap dels dos equips no els preocupava gaire no tenir la pilota. Hi estan acostumats, i saben esperar el seu moment amb ordre defensiu i poques concessions. Amb dues defenses ben tancades, els respectius atacs van tenir seriosos problemes per trobar forats. L’Espanyol va trobar el primer en una bona acció de Moreno, que va arribar fins a línia de fons i va centrar enrere. Una assistència d’or que Jurado no va saber definir amb encert, i el seu xut va marxar alt. Com aquesta, la majoria d’accions espanyolistes van arribar pel costat esquerre, on Piatti i Aarón es desdoblaven per fer mal a Giménez, ahir improvisat lateral dret matalasser. L’únic que fallava era la centrada final, que o bé era imprecisa o bé topava amb una ben situada defensa visitant.

L’Atlètic no semblava tenir pressa per marcar, i va saber posar una marxa més per acabar enduent-se el partit i no patir un desgast excessiu. Al primer temps només Carrasco va importunar Diego López amb un xut creuat llunyà que va fer estirar al porter gallec. A la segona part, l’Atlètic de Madrid només havia disposat alguna tímida rematada de cap a la sortida de córners abans del gol. La resta de temps, una inspirada defensa local havia anul·lat l’atac dels madrilenys.

Sense patir darrere, l’Espanyol es va anar animant a proposar joc amb certa comoditat. Només va perdre la pilota durant uns minuts en el primer temps, quan l’Atlètic va canviar el 4-4-2 per un 4-3-3 amb un trivot que li va permetre recuperar el control temporalment. Els blanc-i-blaus, alterats per diverses inexplicables decisions de Vicandi Garrido, van saber portar la iniciativa fins que li van fallar les forces al segon temps.

Galleda d’aigua freda

L’Atlètic va sortir millor a la represa. Va estirar-se i va obligar l’Espanyol a jugar a la seva meitat de camp. Sense generar ocasions clares, la sensació de perill era constant. L’última mitja hora va ser per als de Simeone, que quan van treure les urpes van saber esgarrapar. Envalentit, l’Atlètic de Madrid va trobar fortuna quan Griezmann es va trobar sol, dins de l’àrea, amb el rebot d’un xut de Saúl. El francès no va perdonar. I amb el gol, l’Atlètic va tancar el partit, ja que ningú com ell sap gestionar un avantatge.

Una autèntica galleda d’aigua freda per un Espanyol que va poder empatar immediatament, però Baptistão, en un un contra un amb Oblak, i Moreno, en rematar desviat un córner, no van trobar el camí del gol. La qualitat va marcar la diferència en un partit en què l’Espanyol va sentir-se bé, però no va saber marcar. El somni, però, no s’acaba aquí. El tren europeu torna a passar dimarts vinent al Molinón.

La 2a millor entrada de la temporada

La visita de l’Atlètic de Madrid va permetre reunir a 27.777 espectadors, la segona millor xifra del curs a l’RCDE Stadium després del partit contra el Madrid, on van acudir 30.153 assistents. Aquesta temporada només s’havien superat els 20.000 espectadors en quatre ocasions: a banda dels dos clubs de Madrid, davant el Sevilla (22.280), l’Athletic (21.904) i el Betis (21.090). La mitjana d’aquest curs a Cornellà és de 19.204 persones (amb un un 47%, té el percentatge més baix de la lliga), una inferior a la quantitat de socis (poc més de 28.000). Entre els assistents ahir, el president espanyolista Chen Yansheng, que va arribar divendres i es quedarà a veure el derbi de dissabte vinent contra el Barça. En la seva darrera visita, ara fa quatre mesos, Yansheng va mostrar la seva preocupació de cara a les darreres baixes assistències al camp. El mandatari xinès va dir que entre els seus objectius està potenciar l’afluència al camp. En la mateixa línia s’ha manifestat diversos cops Quique Sánchez Flores.