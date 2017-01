Les germanes Williams també s’entossudeixen a fer història

Vuit anys després, Serena i Venus Williams es jugaran un Grand Slam. Serà la novena final entre elles, amb un balanç de 6-2 per a Serena, que també comanda el duel particular (16-11) i que pot recuperar el número u. L’últim obstacle serà la germana gran, botxí de Coco Vandeweghe (6-7, 6-2 i 6-3) i la seva inèrcia explosiva. Després d’eliminar Angelique Kerber i Garbiñe Muguruza, Vandeweghe semblava que encarrilava el partit amb el desempat del primer set, però l’experiència de Venus va capgirar un duel que va fer seu salvant 9 pilotes de break. En la segona semifinal, Serena va dominar Lucic-Baroni, incapaç de contrarestar l’allau de joc rival (6-2 i 6-1).

Per a la croata, però, la victòria de veritat no era aquest partit, sinó el llarg camí fins aquí: una història de superació, en què ha deixat enrere greus problemes familiars, amb abusos, i financers. Amb 34 anys, en feia 18 de la seva anterior i única gran semifinal: Wimbledon el 1999, quan era una prometedora tenista que, per circumstàncies alienes a l’esport, es va quedar sense promeses. A Melbourne ha fet realitat un somni tancat amb derrota, la més dolça de la seva carrera, contra Serena, que jugarà la 29a final de Grand Slam i lluitarà per deixar enrere Steffi Graf, que ara iguala amb 22 títols. La rival, Venus, es converteix en la segona dona que en l’era Open trepitja una final passats els 36 anys. L’altra va ser Navratilova, amb 39. Noms de llegendes en la prèvia d’una final que queda en família. “Tant és el que passi, una Williams alçarà el trofeu”, diu Serena.