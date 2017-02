Didac Costa creua l'Equador i encara el tram final de la Vendée Globe

Didac Costa ja encara el tram final de la Vendée Globe. El navegant barceloní ha creuat aquest matí (a les 4 i 7 minuts) l' Equador i, per tant, comença la recta final de la cursa, que acabarà al port de Les Sabes d'Olonne, d'es d'on va sortir.

Costa, després de 92 dies de cursa, manté la 15a posició de la general, seguit de prop pel francès Romain Attanasio, que també ha creuat l'Equador, en aquest cas, a les 5 i 9 minuts del matí. De fet, des que van començar a remuntar l'Atlàntic, els dos navegants han anat molt junts, han parlat per ràdio i en alguna ocasió s'han vist.

En principi no és l'objectiu del català, que va sortir de Les Sables d'Olonne amb la intenció d'acabar la cursa, però ara per ara la 14a posició pot estar al seu abast. I és que Costa té al nord-americà Rich Wilson a 170 milles. La diferència entre els dos, en l'última setmana, s'ha retallat considerablement, ja que fa uns dies els dos estaven separats per 310 milles.