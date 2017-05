Núria Picas abandona el repte del Makalu

Núria Picas no ha pogut completar l’ascens al Makalu (8.481 metres), el que hauria estat els seu primer vuit mil. Fa tres dies que havia començat l'intent de cim, però finalment ha decidit aturar-se a prop dels 7.900 metres quan ha vist que no es trobava al 100% per afrontar el tram final de l’expedició.



Aquest diumenge, Picas ha sortit del camp 4 per intentar l’atac a cim. En arribar aproximadament als 7.900 metres ha començat a notar dolor al pit i sent conscient de l’exigència física que demanava el tram final abans del cim ha decidit tornar al camp base.

Al camp base del Makalu no hi ha assistències mèdiques i, per tant, Picas s'ha dirigit fins a Kàtmandu, on ha estat avaluada per un equip mèdic. Segons el seu equip, la corredora catalana es troba millor, però segueix en observació.