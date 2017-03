Davide Cimolai: “La Volta és una cursa que m'agrada molt”

Davide Cimolai (FDJ), vencedor de l'etapa de Vilanova i La Geltrú a la passada edició de la Volta a Catalunya, és el primer líder de la cursa catalana després de batre al francès Nacer Bouhanni (Cofidis) a l'esprint de Calella.

La jornada inicial han estat 178,9 quilòmetres en què s'han superat fins a sis ports de muntanya, i tot i així la resolució final ha estat a través d'un esprint massiu, resolt en un final molt ajustat a favor de l'italià malgrat els diferents atacs i escapades succeïdes al llarg de l'etapa.

“He sabut que guanyava quan hem rebut el veredicte final de la fotografia de l'arribada. Ha estat una gran emoció, ja que esperava fer-ho bé aquí, perquè sabia que arribava en bona forma. El dubte era si les cames s'havien recuperat de la Milà-Sanremo, on vaig ajudar al meu company Démare fins a 200 metres per l'arribada”, ha explicat el vencedor sobre la clàssica italiana disputada dissabte passat.

“Hi ha hagut diversos atacs, i el meu company Arthur Vichot ha fet una gran feina per ajudar-me. Al final, m'he situat a la roda de Bouhanni i he fet el possible per superar-lo”, ha explicat sobre el quilòmetre final.

El nou líder de la Volta a Catalunya ha admès que “és una cursa que m'agrada molt. Quan t'agrada, corres amb més entusiasme. És una cursa important per a mi perquè em dóna la possibilitat de guanyar. Com que Démare està a Bèlgica, l'equip m'ha donat la possibilitat de disputar els esprints, i he d'aprofitar les ocasions”, ha afirmat l'italià en roda de premsa.

A més de Cimolai i Bouhanni, la Volta ha sumat un nou esprintador de primer nivell mundial amb la presència del campió alemany André Greipel (Lotto-Soudal), 5è avui.

“La Volta és una cursa molt important. És WorldTour i el nivell és molt alt. La majoria de velocistes no crec que no vinguin perquè no la consideren una cursa important, sinó perquè els recorreguts són durs. Avui hi havia prop de 3000 metres de desnivell, que no són pocs. Estic molt orgullós d'haver guanyat aquí amb la meva primera cursa amb FDJ”, ha tancat el primer líder de la cursa.