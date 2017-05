Maica García renuncia a jugar el Mundial de waterpolo de Budapest

La waterpolista Maica García, boia de l'equip de Miki Oca i una de les millors jugadores mundials, ha renunciat a jugar el pròxim Mundial de waterpolo: ha adduït que necessita descansar per tornar a ser ella mateixa i afrontar el cicle olímpic en les millors condicions.

"No estic gaudint cada minut i per respecte a les meves companyes d’equip i entrenador haig de parar" Maica García Jugadora del CN Sabadell

La jugadora del CN Sabadell ha revelat en un comunicat que ha informat el tècnic de la seva decisió, i ell "ha entès i secundat" la seva decisió. "Necessito descansar per tornar a ser jo i afrontar el cicle olímpic en les millors condicions", ha assegurat. “Fa mal dir no a Budapest, però hi ha un límit, i som persones. Soc molt ambiciosa i entregada en el que faig. El waterpolo és la meva passió, que no ho dubti ningú. Diguem-ne que és una qüestió emocional-personal: no estic gaudint de cada minut i per respecte a les meves companyes d’equip i entrenador haig de parar”, ha explicat.

A la primera llista facilitada per Oca hi figuren Pilar Peña, Anna Espar, Clara Espar, Matilde Ortiz, Beatriz Ortiz, Paula Leitón, Judith Forca, Marina Cordobés, Laura Ester i María Elena Sánchez (Astralpool CN Sabadell); Marta Bach i Alba Bonamusa (la Sirena CN Mataró); Roser Tarragó (USA); Helena Lloret, Mireia Guiral, Alejandra Aznar i Paula Crespi (CN Sant Andreu); Sandra Domene (CN Terrassa), i Anna Gual (Roma).