Fernando Alonso, seguint les passes de Graham Hill

Veient que el McLaren no funciona tan bé com esperava, que aquest any tampoc podrà estar lluitant pel títol de campió de Fórmula 1, Fernando Alonso ha decidit buscar nous reptes. I aquests passen per intentar emular Graham Hill, l’únic pilot fins al moment en la història de l’automobilisme capaç de guanyar la triple corona, és a dir, guanyar el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, aconseguir el triomf en les 500 milles d’Indianapolis i coronar-se també en les 24 hores de Le Mans. "És un desafiament, un repte, però ho vull intentar", diu. Després que l’asturià ja hagi guanyat dos cops a Mònaco (2006 i 2007), el següent repte d’Alonso són les 500 milles d’Indianapolis, en les que participarà aquest mes de maig. La idea de participar-hi va començar com una broma durant el Gran Premi d’Austràlia, segons explica el pilot, que s’haurà de saltar el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Per a McLaren, això no suposa cap problema, ja que ja té qui es posi al volant del monoplaça: Jenson Button. El britànic aturarà el seu any sabàtic per cobrir l’absència d’Alonso, a qui desitja "que gaudeixi" a Indianapolis.

"Si el cotxe fos competitiu, si tingués 43 punts com Hamilton o Vettel... llavors no podria permetre’m la possibilitat de perdre’m la cursa. La situació seria diferent", reconeix Alonso, des de Bahrain, on aquest diumenge disputarà la tercera cursa de la temporada. L’objectiu de l’asturià és convertir-se en el millor pilot. "Si vull ser el millor pilot del món, tinc dues opcions: guanyar vuit títols de Fórmula 1, un més que Michael [Schumacher], cosa improbable, o bé guanyar sèries diferents en moments diferents de la meva carrera, ser un pilot que pugui córrer i guanyar amb qualsevol cotxe, en qualsevol modalitat de campionat", explica el de McLaren.

Alonso competirà a Indianapolis amb l’equip McLaren-Honda i Andretti Autosport, justament l’escuderia que va guanyar l’any passat la cursa. "Mai he pilotat un cotxe de la Fórmula Indy, requereix una gran precisió per córrer molt a prop d’altres cotxes a 354 km/h", diu Alonso, que sap que tindrà unes setmanes mogudes. "La propera setmana estaré a Alabama per veure la cursa i reunir-me amb els membres de l’equip. Després de la cursa de Rússia intentaré estar a Indianapolis per treballar dos dies en el simulador i provar el cotxe. Després hi ha el GP d’Espanya i el mateix diumenge viatjaré a Amèrica perquè els entrenaments són dilluns al migdia", relata. No tindrà temps per descansar ni als avions, on assegura que veurà "vídeos i algunes curses d’altres anys per aprendre com més aviat millor".

Intents recents

Graham Hill va guanyar la triple corona després de vèncer en el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 cinc cops (63, 64, 65, 68 i 69), a les 500 milles d’Indianapolis (66) i a les 24 hores de Le Mans (72). De moment, és l’únic pilot que ho ha aconseguit, malgrat que n’hi ha hagut altres que han provat sort. Els més recents, el colombià Juan Pablo Montoya i el canadenc Jacques Villeneuve. El primer va guanyar a Mònaco (2003) i a Indianapolis (2000 i 2015) mentre que el segon, tot i ser campió del món de F-1 (1997) mai va guanyar a Mònaco, va acabar segon a Le Mans i quart a Indianapolis.

A l’espera del que faci Alonso al maig a Indianapolis, el següent repte serà la cursa de resistència. "No sé encara quan correré a Le Mans, però ho intentaré algun dia. Només tinc 35 anys, em queda molt", diu.