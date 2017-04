Maverick Viñales demostra que Yamaha va escollir bé

Que només s’hagin disputat dues curses del Mundial de Motociclisme no impedeix que ja es puguin treure les primeres conclusions. I una d’elles és que la candidatura de Maverick Viñales era del tot seriosa. El pilot de Roses havia guanyat la cursa inicial de Qatar i també va imposar-se a l’Argentina, demostrant que l’equip Yamaha va tenir bon nas contractant-lo. Beneficiat per la caiguda de Marc Márquez, que va haver d’abandonar a la quarta volta de la cursa quan era líder destacat, Maverick s’escapa al capdavant d’un certamen que ha estat marcat, en les dues primeres proves, per la pluja.

La combinació de motos i aigua acostuma a donar com a resultat moltes caigudes. Encara que no plogués físicament a la cursa, sí que ho havia fet als entrenaments de dissabte. Aquesta circumstància no només va alterar la graella de sortida, sinó que també va modificar les condicions de l’asfalt. Els equips van anar a cegues en l’elecció dels pneumàtics. I si no, que ho preguntin a pilots com Lorenzo i Márquez, dels primers a llepar l’asfalt quan van perdre l’adherència de la roda del davant. Els diferents equips van reconèixer que tenien molts dubtes perquè les poques proves que van poder fer en el warm up previ a la cursa no van oferir resultats concloents.

Lorenzo i Márquez, a terra

En el cas de Lorenzo, que sortia des de la setzena posició, va quedar al mig del grup i va haver de forçar més del compte per fer el primer revolt, fins al punt que va acabar caient al terra. I al cap de dues voltes va ser el torn de Márquez. El de Cervera liderava provisionalment la cursa i començava a agafar distància respecte als rivals: gairebé dos segons en els tres primers girs. Però de cop es va quedar sense adherència i va anar per terra. Ni ell mateix sabia explicar per què. Més tard van caure Rins, Lowes i Pedrosa -aquest últim, al mateix lloc que Márquez-, mentre que Aleix Espargaró va cometre un error en el revolt número u i va fer un strike : es va endur per davant Dovizioso. En total, set caigudes, un terç dels pilots.

La graella de sortida era estranya, perquè dels quatre primers pilots només n’hi havia un que pilotava una moto oficial, Marc Márquez. Per això els primeres girs van ser intensos, amb múltiples avançaments, sobretot en les rectes més llargues. De mica en mica, els no favorits van perdre posicions, excepte Crutchlow, que va poder mantenir el ritme dels capdavanters i va acabar pujant al tercer graó del podi.

Viñales sortia sisè però de seguida es va situar segon. Tenia bon ritme. I així que va veure’s primer per la caiguda de Márquez no va desaprofitar l’oportunitat i es va escapar en solitari per acabar guanyant de forma clara en una cursa en què no va cometre ni un sol error.

Rossi celebra els 350 amb un podi

Tampoc en va cometre Valentino Rossi, que celebrava a l’Argentina el seu Gran Premi número 350. Al de Tavullia li va costar trobar el ritme i fins i tot va tenir problemes per superar Crutchlow. Al final, va evidenciar la superioritat de la seva Yamaha i va pujar al segon graó del podi.

A Moto3, el triomf va ser per al mallorquí Joan Mir, que va derrotar el seu company McPhee a la línia de meta i va aconseguir el segon triomf de l’any. De la mateixa manera, a Moto2 es va imposar Franco Morbidelli, que també havia guanyat a la prova inaugural. Curiosament, a les tres categories va repetir triomf el vencedor de Qatar.