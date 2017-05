Quan no depens de tu mateix

“La gent no recorda que abans de derrotar el Madrid, el Tenerife va derrotar el Barça. Ramón Mendoza, llavors president, va trucar-me per felicitar-me”, recorda Jorge Valdano sobre l’última jornada de la temporada 1991/92, quan l’argentí era tècnic del Tenerife, l’equip que va derrotar els blancs en l’última jornada, per 3-2, i que va permetre al Barça de Cruyff ser campió. En les temporades 1992/92, 1993/93 i 1993/94 el Barça va ser campió en l’última jornada malgrat que no depenia d’ell mateix, gràcies als favors del Tenerife, en dues ocasions, i del València, que va ser capaç d’empatar en l’última jornada de la temporada 1993/94 contra el Deportivo. A falta de tres partits, el Barça viu una situació semblant: lluita per ser campió sense dependre d’ell mateix, ja que si el Madrid guanya els quatre partits que li queden seria campió faci el que faci l’equip blaugrana. “Cal pensar en els nostres rivals. Centrar-se en les coses que podem controlar. Sempre hi ha clubs rivals, però prefereixo pensar en el que faig jo”, deia ahir Luis Enrique.

El Barça rep el Vila-real (18.30 h / BeIN La Liga) en el penúltim partit de la temporada al Camp Nou. Just després, el Reial Madrid visita el Granada (20.45h / Movistar +) amb els homes de Zidane preparats per aprofitar la falta de motivació d’un rival que ja ha baixat a Segona. En canvi, el Barça rep un rival que necessita els punts per defensar la cinquena posició, que els evitaria jugar una prèvia la temporada que ve a l’Europa League. “El Vila-real és un equip perfectament organitzat amb la pilota, amb molta capacitat per replegar-se i defensar. Dels més ben treballats de la Lliga”, advertia Luis Enrique sobre el rival que ja va plantar cara al partit d’anada. L’escenari no és el millor per al Barça, que després de rebre els groguets viatjarà en la penúltima jornada al camp del Las Palmas, que no s’hi juga res, i acabarà rebent un Eibar que tampoc tindrà res en joc més enllà de l’honor. “Quan et toca jugar sabent que no depens de tu mateix, és una sensació estranya. Et toca ser professional, estar centrat i fer la feina. Però és especialment estrany quan et toca mirar els partits del rival”, diu Andreu Palop, exporter del Sevilla, que va viure situacions semblants en finals de Lliga ajustats per poder classificar-se per a Europa. Aquests últims partits del Madrid, de fet, especialment el que van jugar contra el València, s’han viscut amb intensitat dins de la plantilla del Barça, amb bromes i missatges al grup de WhatsApp del primer equip.

Poques esperances en el Granada

Dins del Barça no es confia gaire en aquesta jornada, ja que el Granada, entrenat ara pel tercer tècnic aquesta temporada, Tony Adams, ha jugat una mala temporada. L’exjugador blaugrana Isaac Cuenca, però, ha rebut algun missatge d’excompanys de quan jugava al Barça demanant-los un favor, tot bromejant. Però el Barça confia més en els altres tres partits del Madrid: rebrà un Sevilla que necessita els punts per aspirar a ser tercer, visitarà el Celta en el partit ajornat que tenen els madridistes, i a l’última jornada més d’un vol convertir Michel, exjugador del Madrid i tècnic del Màlaga, en el nou Valdano. Michel, de fet, va abandonar el terreny de joc plorant aquell 1992, i ara entrena l’últim rival del Madrid a la Lliga en un final de temporada ben igualat.

“Aquests dies els missatges i les trucades són més freqüents”, admet Palop, que considera, com altres futbolistes, que els maletins amb primes per guanyar són cosa del passat. “Es demana a un amic que lluiti o s’hi juguen sopars. Segur que si Sandro marca dos gols al Madrid amb el Màlaga, algú li paga un cap de setmana agraït, però a aquest nivell, amb tant control, ja no hi ha els maletins que abans tothom pagava”, afegeix el porter. Comparteix la mateixa opinió Pier Luigi Cherubino, jugador del Tenerife el 1991, que nega que el seu equip cobrés una prima del Barça aquell any. “He sentit històries de tot tipus, però quan arriba una última jornada i un gol teu pot decidir la Lliga, jugues per orgull. Per fer història, pel teu equip”, argumenta el davanter canari. Algun company d’equip seu, però, va afirmar que havia rebut una prima del Barça, així com alguns jugadors de l’Hèrcules també van defensar que n’havien cobrat una del Madrid per derrotar el Barça unes temporades més tard. “Jo no en vaig cobrar. I si algú va fer-ho, van ser casos puntuals, no tots”, es defensa Pier.

Amb Iniesta

El Barça, doncs, necessita anar sumant punts mentre espera una ensopegada blanca. Per rebre el Vila-real, la principal notícia seria el possible retorn a l’equip titular d’Andrés Iniesta. La principal incògnita és el dibuix tàctic, ja que Luis Enrique podria escollir entre un 3-4-3 o jugar amb una línia de quatre enrere. I tot, amb el trident en forma per enfrontar-se a una de les millors defenses del campionat, la d’un Vila-real que malgrat que té baixes, va aconseguir guanyar al Vicente Calderón ara fa dues jornades.

Per al Barça, la jornada no acabarà un cop acabi el partit. Després tocarà veure el partit d’un Madrid que jugarà al Nuevo Los Cármenes amb un equip semblant al que va golejar al camp del Deportivo de la Corunya. Un equip sense alguns titulars, però solvent. El mateix tècnic dels andalusos, Adams, va admetre ahir que preferia un Madrid “més titular” per jugar el penúltim partit a casa abans de caure a la Segona Divisió. El Madrid, més cansat després de golejar l’Atlètic a la Champions, afrontarà una setmana clau just després del partit a Granada, amb la tornada de les semifinals europees i un partit ben complicat, contra el Sevilla. Un partit marcat en vermell a les agendes barcelonistes.