Boda (relativament) íntima entre Miranda Kerr i Evan Spiegel

Limusines tintades de negre anaven i venien de la mansió que Miranda Kerr, de 34 anys, té a Los Angeles. Aquell dia es casava amb Evan Spiegel (27), fundador de Snapchat, però havia optat per una boda íntima. Relativament íntima, si més no: una cinquantena de persones van acudir a la cerimònia, que va tenir lloc al pati interior de la casa que els dos contraents comparteixen des de fa uns anys. La història entre la model i l’emprenedor va començar fa només tres anys. Es van conèixer en un sopar a Nova York i, al cap de dos anys d’anar plegats a tot arreu, van anunciar oficialment el seu compromís.

Va ser un acte al vespre que va començar a les quatre de la tarda i del qual han transcendit pocs detalls. Cerimònia curta, de 20 minuts, i pianista tocant el tema When you wish upon a star. Entre els assistents, la família australiana de Kerr, convidada per la model a passar uns dies a Califòrnia amb motiu de la boda. En declaracions recents per al suplement del diari The Times, Kerr va despenjar-se amb una afirmació sorprenent: que el seu marit era algú molt tradicional i va insinuar que preferien esperar a mantenir relacions sexuals completes quan estiguessin casats. El to de l’entrevista marcava distàncies amb la Kerr del passat, quan a la revista GQ es vantava de mantenir-se en forma gràcies al sexe i de ser membre del fictici mile-high club (al qual pertanyen els que han practicat sexe a una milla d’altura, o sigui, en avions). En tot cas, l’espera per a la parella, i la solteria, s’ha acabat.

Una mudança de 20 milions

El músic conegut amb el nom de The Weeknd ha comprat una casa per estar més a prop de la seva nòvia, la cantant Selena Gomez. En concret, ha adquirit una mansió al luxós barri de Hidden Hills per 20 milions de dòlars. Aquest refugi està situat en una finca de 12.000 metres quadrats i té nou dormitoris i onze quartos de bany, a banda d’una casa de convidats. En total, 1.200 metres quadrats edificats en un entorn discret i exclusiu. La compra obeeix al fet que el músic canadenc ha vist com la seva carrera s’accelerava els últims temps i vol tenir una casa als Estats Units, ja que és on ha de passar la major part del temps.

Bessonada per a Kieron Richardson

L’actor Kieron Richardson ( Hollyoaks ) i el seu marit Carl Hyland s’han convertit en pares de dues criatures, tal com ha anunciat la parella a Twitter. Una gestació subrogada ha permès al matrimoni poder esdevenir pares (després d’uns intents frustrats in vitro ). Els nens van néixer el 22 de maig i es diran Chase i Phoebe Rae.

Ana Obregón, en edat de jubilar-se?

Ana Obregón ha admès que les fotos de la revista Playboy, on se la veu en banyador, han sigut retocades. La biòloga i presentadora s’ha embrancat en una polèmica amb la periodista Pilar Eyre, ja que Eyre assegura que Obregón té tres anys més dels que diu, és a dir, 65. L’al·ludida ha despatxat el tema dient que era una “ gilipollez ” i ha sentenciat, crípticament: “Tinc l’edat que tinc”.