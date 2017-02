Caitlyn Jenner s’enfada amb Trump

Caitlyn Jenner s’està plantejant retirar el suport que havia ofert a Donald Trump el maig de l’any passat, quan l’actual president dels EUA lluitava encara per convertir-se en el candidat republicà a la Casa Blanca. En aquell moment, Jenner -que el 2015 s’havia sotmès a un procés de canvi de sexe- va agrair a Trump el seu suport a les persones transsexuals amb un vídeo en què se la veia entrant al lavabo de dones d’un hotel del magnat, que a diferència d’altres precandidats defensava que els transsexuals utilitzessin els lavabos en què se sentissin més còmodes.

Però la setmana passada Trump va deixar sense efecte una normativa impulsada per Barack Obama que permetia que els alumnes transsexuals poguessin fer servir, a l’escola, el lavabo del gènere amb què s’identifiquessin. “De republicana a republicà: això és un desastre”, diu Jenner en un vídeo dedicat a Trump que ha penjat a Twitter i que en dos dies ha acumulat més de 16.000 retuits. “Va prometre protegir la comunitat LGTBI. Truqui’m”, diu Jenner, que també carrega durament contra el fiscal general dels EUA, Jeff Sessions : “Tinc un missatge per als assetjadors: esteu malalts. Com que sou dèbils us fiqueu amb els nens, amb les dones o amb qualsevol que penseu que és vulnerable. Aparentment, ni el fet de convertir-se en fiscal general és suficient per curar-vos de les vostres inseguretats”.

Tot i així, segons ella, els transsexuals “estan guanyant”. “Aviat aconseguirem la llibertat plena a tot el país, i serà amb el suport de tots dos partits”, pronostica.