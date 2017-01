Joguines connectades, nous perills

Amb les joguines tradicionals més o menys tothom té una idea al cap del que pot ser perillós o no per a una criatura. Amb les noves joguines connectades a internet la situació canvia. Amb elles, els nens poden córrer perills similars als d’un adult que es connecta a la xarxa però, òbviament, sense la mateixa capacitat de reacció ni de comprensió.

Per aquest motiu, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha advertit recentment de “greus” errors de seguretat pel que fa a la privacitat en algunes joguines connectades a internet. L’entitat -que posa com a exemples la nina Cayla i el robot i-Que, que ja han estat retirats de la majoria de jogueteries i botigues on-line - es basa en un estudi dut a terme pel Consell de Consumidors Noruec (Forbrukerradet), que detecta “preocupants errors que afecten la seguretat i la privacitat dels menors a qui estan dirigits”. Segons aquesta organització escandinava, l’estudi -recollit per Efe- ha comprovat que a través d’uns simples passos, qualsevol persona pot controlar les joguines i parlar i gravar converses a través seu. A més, ho pot fer a través d’un mòbil, sense necessitat de tenir-hi accés físic.

Anuncis a casa

En el cas de la nina, l’OCU denuncia que s’ha pogut comprovar que qualsevol cosa que li digui un infant és transferida a una companyia nord-americana especialitzada en tecnologies de reconeixement de veu, que té el dret reservat de poder utilitzar aquesta informació per a una àmplia varietat de propòsits. A més, l’OCU també assenyala que aquesta joguina porta determinades frases preprogramades en què es publiciten diferents productes comercials. Per exemple, la nina comenta com li agraden les pel·lícules d’uns estudis nord-americans d’animació amb els quals el proveïdor de la joguina té una relació comercial.

Finalment, en l’anàlisi dels termes i condicions que han d’acceptar els usuaris per jugar-hi s’han trobat clàusules il·legals com l’obligació d’acceptar que els termes es canviïn sense previ avís, que les dades personals puguin utilitzar-se per a publicitat específica i que aquesta informació pugui ser compartida amb tercers no identificats. Tot això planteja, segons l’opinió de l’OCU, “seriosos dubtes al voltant de la seguretat d’aquestes joguines”. Per això, l’organització ha demanat a les autoritats espanyoles que s’investiguin els fets denunciats i es prenguin totes les mesures que siguin necessàries per salvaguardar la seguretat i privacitat dels menors.

Els perills de les joguines, tot i que fa anys que es fan campanyes sobre el tema, encara són motiu de preocupació per a moltes associacions. A part de l’OCU, últimament també s’hi ha fixat la Confederació de Consumidors i Usuaris (CECU), que ha fet un estudi que indica que el 53% dels usuaris desconeixen les normes de seguretat que ha de complir una joguina i que més del 40% dels compradors no saben què significa el logotip que indica que no és recomanable per a menors de tres anys.

Aquestes dades es desprenen d’una enquesta realitzada per la CECU sobre l’etiquetatge i la falsificació de joguines, finançat per l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan). Una altra dada reveladora d’aquest estudi és que prop del 10% dels compradors han adquirit alguna vegada una joguina sabent que era falsificada en basars o botigues multipreu per motius estrictament econòmics.

“En les joguines connectades el problema és que els fabricants pensen molt en el preu i la visibilitat però obliden en moltes ocasions la seguretat”, explica Isidro González, de l’OCU, que afegeix possibles problemes als ja descrits: “Poden ser hackejades amb una gran facilitat i això podria posar en contacte el nostre fill amb algun estrany”. Però no només és el nen el possible afectat, “una joguina que està connectada al nostre wifi és una porta oberta a casa nostra si la hackegen ”. És a dir, són joguines que poden comportar també un risc per a la resta de la família.

Senzilles precaucions

I és que el fet que els pares no juguessin amb joguines així quan eren petits fa que els costi fer-se una idea de les situacions que poden viure els seus fills jugant-hi. Per això, i perquè “en general la gent és molt despreocupada en temes de seguretat a internet”, des de l’OCU recomanen prendre algunes precaucions molt bàsiques però efectives amb aquest tipus de joguines. “Si estem presents quan els nens hi juguen, els desconnectem del nostre wifi quan el nen acaba i els apaguem si no es fan servir, evitarem molts problemes”, aconsella González. “Com que és impossible que els nens no en tinguin perquè a la llarga seran una joguina completament normalitzada, el millor que podem fer és acceptar-los i dedicar-hi una atenció especial”, afirma el representant de l’associació, que adverteix que no podem fiar la seguretat a les normatives, “ja que la legislació va segles per darrere de la realitat i quan s’actualitza normalment ja ha quedat desfasada”, assenyala.

Des del seu punt de vista, el més important és “prioritzar la seguretat del menor” per sobre de tot. “Llegir el manual d’ús i no deixar que sigui el nen sol qui aprengui com va és la clau de la seguretat”, concreta. Finalment, recomana que “quan s’acceptin els termes i condicions d’ús, cosa que s’ha de fer sempre en una joguina connectada perquè es donen dades privades, aquest contracte s’ha de llegir atentament i no aprovar-lo anant directe a «Acceptar»”. En els casos més greus González alerta que, per exemple, aquestes joguines “avisen que poden cedir les nostres dades a tercers, cosa que a la UE és il·legal”.

Cada edat demana un tipus de joc diferent

0-12 mesos

A aquesta edat les joguines han de captar l’atenció del nadó a través del tacte, la vista o l’oïda. A més, és necessari que en aquesta etapa un adult faci d’intermediari per ajudar la criatura a gaudir de l’objecte presentant-l’hi de manera atractiva. A partir dels 6 mesos, les joguines que més li interessen són les que els permeten descobrir moviments que causin efectes diferents.

1-3 anys

Fins als 3 anys, el moviment és el seu principal estímul. Comença a caminar i explorar és el seu principal entreteniment. Per això, se sent atret per qualsevol joguina que l’acompanyi en el seu moviment. Demostrar que pot fer coses com els adults -obrir una caixa, accionar una joguina...- són algunes de les seves motivacions. A partir dels 2 anys, els nens volen posar a prova el control que tenen dels seus propis moviments i comencen a dominar el llenguatge.

3-5 anys

En aquesta etapa, el joc simbòlic es consolida i pren gran protagonisme. Adquireix les primeres nocions de quantitat, espai i temps... És capaç de concentrar l’atenció durant més temps i de participar en activitats col·lectives. Al final d’aquesta etapa s’interessa pels jocs de taula, especialment per aquells que posen a prova les seves habilitats.

5-8 anys

En aquesta edat la seva capacitat de comunicació i relació amb altres nens fa un salt espectacular. Per això, cal facilitar-li l’oportunitat de gaudir d’experiències amb altres nens. A més,

augmenta el seu interès pels jocs que requereixen acceptar i seguir regles. Els jocs que l’ajuden a ampliar coneixements satisfant la seva curiositat.

8-12 anys

La seva curiositat s’ha convertit en ànsia de coneixement i li agrada comparar les habilitats que ha anat adquirint a través de jocs de grup. La seva capacitat de crear i pactar normes li permet gaudir de jocs més elaborats en grup.

Més de 12 anys

Arribats a aquest punt, ja pot triar en funció dels seus interessos. Així, l’estratègia dels jocs de rol, els jocs esportius i d’equip, els d’estratègia tradicionals o els de construcció són els que el diverteixen més.