Mor Bernardo Cortés, el Palomino de debò

Bernardo Cortés Maldonado ha mort als 83 anys a Barcelona, tal com informen diversos mitjans. L'home que es va fer famós quan l'actor Oriol Grau el va començar a imitar a TV3, en diversos programes presentats per Andreu Buenafuente –'Sense títol', 'La cosa nostra', 'Una altra cosa'– estava ingressat des de feia més d'un mes a l'Hospital del Mar de la capital catalana, on ha traspassat.

Cortés era un músic de carrer molt conegut a la Barceloneta, on des del 1979 cantava pels restaurants del Port Olímpic. Aquest va ser el seu escenari habitual fins que el va descobrir per a la televisió Valerio Lazarov, que el va treure cantant cançons populars com 'Mi ovejita Lucera'. No obstant, la fama majoritària no li va arribar fins que Buenafuente i Grau el van popularitzar fent-ne paròdia.

Nascut a Jaén el 1934, va publicar quatre llibres al llarg de la seva vida. El darrer va ser 'Poemas en la Barceloneta', del 2012, que seguia la trajectòria començada any abans amb 'Amanecer cantando'. Fins els últims temps, Cortés es va dedicar a tocar la guitarra i cantar entre els comensals de les terrasses i restaurants de la Barceloneta, on s'havia convertit en una institució.