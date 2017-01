Mor Bimba Bosé als 41 anys

La model, cantant i dissenyadora Bimba Bosé ha mort aquest dilluns als 41 anys. La icona de l'avantguarda madrilenya ha mort després de lluitar contra el càncer des de feia gairebé tres anys, quan li van detectar un tumor al pit esquerre que posteriorment va derivar en metàstasi al fetge, als ossos i al cervell, tal com ella mateixa va explicar als mitjans. Neboda del cantant Miguel Bosé, Bimba va treballar amb fotògrafs de prestigi internacional com Steven Meisel i Mario Testino i va ser portada de revistes com 'Vogue' i 'Harper's Bazaar'. També va desfilar en nombroses passarel·les de moda com les de Londres, París, Nova York i Milà. En el terreny de la moda destaca com a musa del seu íntim amic, i soci, David Delfín.

A banda de la seva faceta com a model, també va exercir de DJ. La cantant va crear el seu propi segell discogràfic i va formar part del grup The Cabriolets, que va debutar el 2007 amb cançons en castellà i en anglès. A més, Bosé va participar en diverses pel·lícules. La darrera, 'Julieta', de Pedro Almodóvar.

La cantant era mare de dues filles fruit de la seva relació amb el també artista Diego Postigo, amb qui va tenir dues filles, Dora i June, de 13 i 5 anys respectivament.