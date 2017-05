Una model amb la talla 34 denuncia que la van rebutjar en un càsting de Louis Vuitton per estar grassa

La model Ulrikke Hoyer, coneguda per haver sigut tennista professional abans que maniquí, ha sigut rebutjada en un càsting per ser "massa gran", tal com ella mateixa ha explicat a Instagram, on recorda que té la talla 34. Segons explica, la 'top' va acudir el cap de setmana del 13 de maig a Tòquio per participar en la desfilada creuer de Louis Vuitton. Un viatge fet en va perquè finalment no hi va poder participar.

Segons el seu testimoni, després de provar-se la roba durant el 'fitting' va rebre una trucada de l'encarregada de la prova. Pel que sembla, la responsable del xou li hauria dit que tenia "la cara i l'estómac inflats" i que era "massa gran". Per aquest motiu, detalla la model, li va recomanar que begués "només aigua durant les pròximes 24 hores".

540x430 Ulrikke Hoyer ha penjat aquesta imatge per denunciar el seu conflicte amb Louis Vuitton / INSTAGRAM Ulrikke Hoyer ha penjat aquesta imatge per denunciar el seu conflicte amb Louis Vuitton / INSTAGRAM

"M'alegro de tenir 20 anys i una trajectòria en esports d'elit i no ser una noia de 15 anys, que són noves en això i no tenen seguretat en si mateixes, perquè no tinc cap dubte que haurien acabat molt malaltes i arrossegarien moltes cicatrius en la seva vida adulta", afegeix la model. "Els resulta plaent exercir el seu poder sobre noies joves i arriben a l'extrem de forçar-les fins un trastorn alimentari", conclou.

Fins ara la firma Louis Vuitton no s'ha pronunciat al respecte. L'única que ho ha fet és la directora del càsting, Ashley Brokaw, que diu que no és cert que li recomanés no menjar en 24 hores. "Es va dir a totes les models que beguessin aigua en comptes de Coca-Cola o d'alcohol, per evitar el 'jet lag' i la deshidratació. Ningú li diria mai a ningú que no mengés. Això no és cert", ha afirmat Brokaw a 'Business of Fashion'.

Hoyer té una rellevant carrera com a model, amb col·laboracions molt destacades amb dissenyadors i revistes. Entre altres noms, destaquen Stella McCartney, Chloé, Erdem o Giambattista Valli.