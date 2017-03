El millor amic de l'home ('pijo')

Als que hem nascut i crescut en famílies i entorns obrers, hi ha coses que se’ns fan molt complicades d’abordar des de la serietat. O almenys això és el que em passa a mi. De totes les notícies del paper cuixé -que la majoria de vegades parlen sobre qüestions absolutament irrellevants- dels últims temps, la que més esforç em demana per evitar desorinar-me quan en parlo és la del divorci entre Athina Onassis i Doda Miranda, un home que sempre he cregut que va acudir a una agència de naming perquè li creessin un nom que fos pijo en tots els idiomes.

Doncs bé, aquest matrimoni, forjat abans que ella tingués 18 anys i segellat dos anys després -en una faraònica boda de 800 invitats a São Paulo a la qual ella només va aportar una invitada: la seva germanastra- està encallat als tribunals des del juny del 2016, quan van decidir divorciar-se. Una situació que podria semblar normal si pensem que ell està intentant sortir farcit de la ruptura amb l’única hereva de l’armador grec Aristotelis Onassis. Però no és aquest el cas. Tot i que ella va heretar 2.700 milions d’euros quan era una adolescent, la batalla que manté aquest matrimoni de polo ralph people no és econòmica perquè van signar clàusules i està tot acotat. El problema és molt pitjor. És un cavall.

Sí, senyors, ni ell ni ella s’estan defensant als tribunals d’una pobresa imminent que els deixarà sense poder engegar l’estufa els pròxims anys, el seu problema és un cavall. Concretament, el veloç Cornetto K,del qual Athi i Do -¿els deuen dir així, no, els amics?- volen obtenir la custòdia. Queda clar que l’animal val més diners que organitzar un referèndum europeu perquè és un pura sang d’aquests que només els falta ser família d’Othar, el cavall d’Àtila, el rei dels huns. Però entenc que no és pel seu valor que aquest matrimoni lluita, ja que els milions no els fan falta ni a l’un ni a l’altre. A ella, per motius obvis, i a ell, perquè en el contracte de què parlàvem s’estipulava que cobraria un milió de dòlars per any casats. I n’han sigut onze.

La novetat és que aquesta setmana el mitjà brasiler Época ha explicat que Miranda ha denunciat Onassis per poder tenir accés al cavall, cosa que ella ja havia aconseguit prohibir per via judicial en segona instància... O sigui, que tot apunta que no hi ha aturador. Tots dos es poden comprar un estable ple de cavalls, però prefereixen barallar-se i ser tema al club de polo. Definitivament, no hi ha res pitjor que tenir diners per a advocats. ¿No els sembla?

Però el més graciós de tot plegat és la reacció d’ell quan va trobar-se uns agents de seguretat custodiant el pobre Cornetto K, que si pogués parlar com feia la Mula Francis aniria a l’acabat d’estrenar Sábado Deluxe per confessar plorant que tant de bo hagués nascut poni... Però com deia, el més freak del cas va ser quan Miranda va fer un tuit en què lamentava que hi hagués “un guardaespatlles davant del box de Cornetto K” que no li deixava “ni acariciar” el cavall. “No puc donar una poma al meu millor amic!”, exclamava. Doncs això, que Doda no pot imaginar que el seu millor amic acabi a casa la seva ex. I això l’humanitza. ¿A qui no li ha passat això algun cop?

I també sobre animals i gent ociosa va la següent història rosa de la setmana, que se centra en l’ alternativa de Froilà, a qui no sé si mai podré anomenar Felipe, per més que ell ho vulgui. Molts mitjans es feien ressò de com el fill de la infanta Helena, coneguda com en Doda per practicar l’hípica, torejava per primer cop. Ell i el seu amic Gonzalo Caballero emprenyaven plegats un brau en un tentadero i, en acabar, el segon li deia a Instagram que “ el siguiente mano a mano, en una plaza ”. Segur que si l’hi preguntem a Froilà opina que ell estima tant els toros com Doda els cavalls. La diferència és que ell no els donaria pomes sinó banderilles. ¡Viva el pasodoble!

I un apunt final: els mitjans rosa estan tan acostumats a tractar una realitat paral·lela sobre persones que no tenen vides gens realistes que dimecres alguns portals feien notícia de per què l’actriu Kristen Stewart s’havia tallat els cabells molt curts. L’ex de Robert Pattinson no s’ha rapat perquè s’hagi fet budista o perquè s’hagi fet skinhead. Tant de bo, això encara seria mig notícia. Stewart ho ha fet per “una decisió pràctica”. Res més. És a dir, els mitjans que se n’han fet ressò han fet una notícia equiparable a “Kristen Stewart es talla els cabells perquè els tenia llargs” o “Kristen Stewart es talla els cabells perquè li molestaven”. És fort que quan algú fa una cosa normal per un motiu normal resulti noticiable perquè s’espera d’ella que sigui paranormal com tota la resta de famosos. ¿Li dedicaran un número especial a Lady Gaga el dia que expliqui que no dorm amb una armadura metàl·lica fúcsia? No sé com acabarem!