El món a través d'una càmera fotogràfica

Què passaria si les nostres pupil·les fossin rectangulars en lloc de rodones? La nostra visió del món i de les coses canviaria radicalment. El mateix passa quan mirem a través d’una càmera fotogràfica. Amb l’ull darrere del visor podem crear una nova mirada, un nou món, ple de filtres i moviments. Amb aquesta premissa, ha arribat a Barcelona una exposició que et permet jugar. Es tracta de l’ Olympus perspective playground, que ja porta dotze edicions per diferents països europeus. Tot plegat, un revolucionari concepte en què la coneguda marca que encapçala el cartell barreja l’art modern i la fotografia.

Amb l’arribada del Perspective playground al Recinte Modernista de Sant Pau (del 10 de març al 5 d’abril), també s’ha obert per primera vegada al públic el pavelló Antic Convent. Un espai fins ara tancat a les visites i que estrena els seus 1.200 m amb dotze espais interactius d’art i imatge. Això, sumat al fet que l’entrada a l’exposició i al recinte és gratuïta els caps de setmana, ha provocat una allau de 4.000 visitants durant els primers dies d’obertura, segons confirmen els organitzadors.

“Vindria a ser un museu de la ciència, però aplicat a la imatge”, explica Mireia Ruzafa, membre del departament de relacions públiques i comunicació d’Olympus Iberia. “L’objectiu és que els visitants puguin interactuar amb les obres d’art i juguin amb la fotografia per crear les seves pròpies realitats”, subratlla. La major part dels espais no s’entenen en la seva totalitat si no es juga amb una càmera fotogràfica. I no importa si no ets expert en la matèria.

El primer que et trobes com a visitant en entrar al pavelló és un aparador en què hi ha una gran varietat de càmeres (Olympus, esclar). Des de les més senzilles fins a les més professionals. O, per als entesos, des d’Olympus OM-D i PEN fins a objectius Zuiko. Segons el nivell, s’ofereix gratuïtament una càmera amb una targeta SIM per poder viure l’experiència. Una targeta que, per cert, en acabar te la regalen per conservar les teves creacions.

Un cop càmera en mà, l’espai de l’Antic Convent es divideix en diferents instal·lacions futuristes creades per grups d’artistes d’arreu del món. I totes conviden a experimentar i crear en viu. Veiem-ne algunes.

Schnellebuntebilder. ‘Fantastic voyage’

Probablement una de les instal·lacions més impactants del recorregut. Ens convida a fer un viatge virtual a través de l’interior abstracte d’una escultura. Inspirat en les possibilitats que ofereixen els endoscopis moderns, pots interactuar i fer fotografies dins d’aquest viatge fantàstic que, per cert, compta amb un final apoteòsic.

Haruka Kojin. ‘Contact lens’

En aquesta construcció de lents acríliques de diverses mides és imprescindible l’ús de la càmera fotogràfica. “La idea és jugar amb les lents, experimentar com depenen de la nostra mirada i com a través de la càmera es veuen d’una manera o altra”, explica Jesús Becerril, que és coordinador de formacions a Olympus Iberia.

A2arquitectos. ‘Miralls’

L’espai voltat del pavelló Antic Convent es converteix aquí en part de l’obra. Els miralls de la instal·lació generen una realitat multiplicada de l’espai que el transformen mitjançant un joc de reflexos. En utilitzar diferents angles amb la càmera, et converteixes en part activa de l’obra, alhora que perceps una sensació de certa ingravidesa i flotabilitat sobre les cúpules.

Martin Butler. ‘Ø’

“Li diem la caseta de nines”, confessa Becerril. És l’espai que més agrada als nens. La gràcia és jugar amb les il·lusions òptiques de la profunditat i de la perspectiva dins d’una realitat torçada. Inspirat en el disseny danès d’un conte infantil, et pots convertir en gegant o en lil·liputenc. Tot depèn de la mirada i la perspectiva.

Doering/Lauber. ‘Resonant space’

Una altra de les estrelles de l’exposició. És una gran instal·lació audiovisual interactiva generada per ordinador que es projecta en tres parets i es reflecteix al sostre. “La idea és que el visitant es fusioni amb la imatge i la música, mentre compon elements visuals i sons amb els moviments del seu cos”, matisa Becerril. Una obra que, certament, t’ofereix una sensació de pèrdua de la perspectiva i dels límits de l’espai.

Humatic. ‘EyeCatcher’

Més enllà de les càmeres fotogràfiques, Olympus és un referent en l’àmbit de les lents per a microscopis i material mèdic. Com a homenatge, aquesta instal·lació vol potenciar la bellesa i singularitat de l’iris humà. Et pots fer una foto molt precisa del teu iris, que es projecta en una pantalla gran i es converteix així en part d’una obra en continua transformació. I també serveix per fer-te una bona selfie, tot s’ha de dir.

Si una cosa està clara de l’ Olympus Perspective Playground és que és un punt de trobada per als amants de la fotografia. Ho demostra el fet de comptar amb un llarg calendari d’activitats gratuïtes, com tallers de fotografia (la majoria ja plens) i conferències amb fotògrafs destacats com Toni Soriano, Álvaro Sanz, Daniel Rueda i Sergi Boix, entre d’altres.

La màgia del ‘lightpainting’

Per primera vegada, els jardins del Recinte Modernista de Sant Pau s’obriran durant la nit per fer un taller de lightpainting a càrrec de Sergi Boix, expert en fotografia nocturna. Durant el taller, que es farà el 25 de març i l’1 d’abril, els assistents podran veure com es pinten els diferents edificis del recinte. El lightpainting és l’art de dibuixar amb eixos de llum deixant la càmera en llarga exposició. En definitiva, no deixa de ser una composició en viu. Per poder experimentar la màgia d’aquesta tècnica, els visitants de l’exposició també tenen l’oportunitat d’aprendre a pintar les seves imatges mitjançant llums de led. Els resultats són sorprenents.